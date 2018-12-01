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Fransa yine sokakta! Polisten sert müdahale

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

Fransa akaryakıt protestoları nedeniyle sokaklar yine karıştı. Polis ile göstericiler karşı karşıya geldi, başkent Paris'te tansiyon yükseldi. Gösterilerde 65 kişi yaralandı, 140'dan fazla gösterici gözaltına alındı.

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki zamları protesto etmek için sokağa inen 'sarı yelekliler' ülke sınırlarını aşarak Belçika'ya da sıçramıştı. Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi.

Sarı yelekliler sokakta

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki zammı protesto edenler, bugün de sokakta. Protestocular, polisle karşı karşıya geldi.
Champs-Elysees''de kaldırımlar savaş alanına döndü. Polis göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıyor. Bugünkü gösterilerde şu ana kadar 65 kişi yaralandı, 140'dan fazla gösterici gözaltına alındı.
İnternette organize olan protestocular, Fransa'da acil durumlar için her otomobilde bulunması gereken sarı yeleği sembol olarak kullanıyor.
Gösteriler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için önemli bir sınav niteleğinde.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın halktan aldığı destek yüzde 20'lere gerilemiş durumda.
Protestocular Cumhurbaşkanı Macron'u halktan kopuk olmakla eleştiriyor. 18 ay önce iktidara gelen macronsa tepkilere rağmen ekonomiyi yeniden şekillendirme planında kararlı.
Bu çerçevede halkı, çevreyi daha az kirleten otomobillere yöneltebilmek için akaryakıta zam yapıldı. Bu zamlar petrol fiyatlarının ekim ayında yükselmesiyle fırladı.
Günlerdir süren gösterlerde sık sık gerilim tırmanıyor.
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Fransa Sarı yelekliler polis müdahalesi gözaltı Akaryakıt zamları

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
burada olsa hepsi fetocu diye içeri atılmıştı
Hani bunlar çok medeni idi hani güvenlik güçlerinin turkiyede orantısız güç kullanımı kaygı verici idi hani tarafları itidale çağırıyoruz diye Türkiye'ye çağrı yapıyorlardı vs vs vs Fransa resmi açıklama 10 gunde 3 ölü 27si agir 797 yaralı ....2297 gözaltına alınan ....124 tutuklama bunlardan 12si gazeteci bu arada yayin yasağı getirildi ne medeniyet ama
Burada ne oluyor,hadi çık dışarı ya fetöcüsün ya PKK.lı ÖTV+KDV.Petrol ürününden fazla tutuyor,kimsenin umurunda değil.UYAN HALKIM ,UYAN HALKIM BİZİ KÖLE YAPIYORLAR.
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