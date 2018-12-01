Fransa yine sokakta! Polisten sert müdahale

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki zamları protesto etmek için sokağa inen 'sarı yelekliler' ülke sınırlarını aşarak Belçika'ya da sıçramıştı. Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi.

Sarı yelekliler sokakta

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki zammı protesto edenler, bugün de sokakta. Protestocular, polisle karşı karşıya geldi.

Champs-Elysees''de kaldırımlar savaş alanına döndü. Polis göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıyor. Bugünkü gösterilerde şu ana kadar 65 kişi yaralandı, 140'dan fazla gösterici gözaltına alındı.

İnternette organize olan protestocular, Fransa'da acil durumlar için her otomobilde bulunması gereken sarı yeleği sembol olarak kullanıyor.

Gösteriler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için önemli bir sınav niteleğinde.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın halktan aldığı destek yüzde 20'lere gerilemiş durumda.

Protestocular Cumhurbaşkanı Macron'u halktan kopuk olmakla eleştiriyor. 18 ay önce iktidara gelen macronsa tepkilere rağmen ekonomiyi yeniden şekillendirme planında kararlı.

Bu çerçevede halkı, çevreyi daha az kirleten otomobillere yöneltebilmek için akaryakıta zam yapıldı. Bu zamlar petrol fiyatlarının ekim ayında yükselmesiyle fırladı.