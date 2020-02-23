Fransa: ‘Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Yanındayız’

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ülkesinin Akdeniz’deki anlaşmazlıklar konusunda Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu kaydetti.

Parly bu açıklamasını Yunan To Vima gazetesine yaptı.

Parly, “Fransa Ege Denizi’yle Akdeniz’deki çok yönlü gerilimlere karşı koyabilmesi için Yunanistan’ın yanında olmak istiyor” dedi.

Fransa Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Macron’un Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’le Ocak ayında görüşmesinde iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda çok net olduğunu ifade etti.

Bir Yunan savaş gemisi Akdeniz’de manevralar yapan Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle’e eşlik ediyor.

Parly gazeteye yaptığı açıklamada, ülkesinin kara suları hukuku konusundaYunanistan ve Güney Kıbrıs’ı desteklediğini ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte Türkiye’nin ana kurallara saygı göstermemesini kınadıklarını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı, Türkiye’yle Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan yönetim arasında imzalanan anlaşmanın endişe kaynağı olduğunu da kaydetti ve bu anlaşmanın bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Parly’e göre bu anlaşma uluslararası hukukla da bağdaşmıyor.

Türkiye’yle Yunanistan Ege Denizi’nden Kıbrıs’a kadar bir dizi sorunla karşı karşıya.

Türkiye’nin Akdeniz’de yürüttüğü sondaj çalışmaları ise Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği’ne göre bir başka problem.

Avrupa Birliği bu konuda Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor.

