Fransa Yunanistan'a İlk Rafale Savaş Uçağını Teslim Etti

Yunanistan’la Türkiye arasında geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan Doğu Akdeniz krizinin ardından Fransa'dan, 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağı alan Yunanistan, ikinci el 12 uçaktan ilkini teslim aldı.

İlk uçak, Çarşamba akşamı, Rafale uçaklarının üreticisi Dassault Havacılık şirketinin CEO'su Eric Trappier tarafından, Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopoulos'a teslim edildi.

Yunanistan’la sözleşmeyi imzaladıktan 6 aydan kısa bir süre sonra Fransız Le Figaro gazetesinin de sahibi olan Dassault Aviation, Atina tarafından sipariş edilen 18 Rafale'in ilkini teslim etti. Fransız ordusuna ait ilk uçak, Istres uçuş test merkezinden (Bouches-du-Rhône) Yunan Hava Kuvvetleri'ne (HAF) getirildi.

Fransa'nın teslim ettiği uçaklar, Yunanistan'daki Tanagra Hava Üssü'nde konuşlandırılacak. Dassault Havacılık, geri kalan 17 Rafale uçağını Eylül 2023'e kadar teslim etmeyi planlıyor. Diğer uçakların teslimatı gerçekleşmeden önce Fransız Hava Kuvvetleri ve Dassault Aviation, Yunan Hava kuvvetleri pilotları ve teknisyenlerini Fransa'da eğitecek.

Birkaç aydır eğitim almış ilk pilot grubu, diğer pilotların eğitimlerini tamamlamak için Dassault'un Merignac'taki dönüşüm eğitim merkezine gidecekler.

ABD'ye rakip mi geliyor?

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopoulos, 21 Temmuz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'den gelen "potansiyel istikrarsızlık" bağlamında "toprak bütünlüğünü" sağlama niyetinde olduğunu ve bunun için hava kuvvetlerini modernize etmek istediğini söyledi.

Yunanistan, Fransız savaş uçağını seçen ilk AB ve NATO üyesi ülke. Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier, teslimata ilişkin "Yunanistan'ın bu seçimi, 'herşey tümüyle Amerikalı' sözünün bir alternatifinin mümkün olduğunu gösterdi. Trappier “Bu sözleşme aynı zamanda Fransa ve Yunanistan arasındaki stratejik ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra Dassault'un, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) ile 45 yılı aşkın süredir kesintisiz ve sağlam bir ortaklıkla devam eden işbirliğinin olağanüstü kalitesini göstermektedir" dedi.

Dassault Havacılık, Yunan Hava Kuvvetleri'ne 1974'te Mirage F1, 1985'te Mirage 2000 ve 2000'de Mirage 2000-5 satmıştı. Trappier "Rafale, HAF için stratejik bir oyun değiştiricidir ve Yunanistan'ın büyük bir bölgesel güç olarak liderliğini sağlamada aktif bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

