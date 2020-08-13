Fransa-Yunanistan'dan Akdeniz’de Ortak Tatbikat

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin devam etmesi üzerine, Fransa, 13 Ağustos Perşembe günü Yunan kuvvetleriyle güneydeki Girit Adası açıklarında eğitim tatbikatı düzenlediğini açıkladı.

Tatbikat, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki varlığını geçici olarak güçlendirme taahhüdünün ilk göstergesi oldu. Fransa, Türkiye'yi “tartışmalı sularda petrol ve doğalgaz aramalarını durdurmaya” çağırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Macron, Çarşamba günü, bölgedeki durumu telefonla görüştü. Perşembe günü de Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'e iki Rafale savaş uçağıyla 'Lafayette' fırkateynini gönderdiğini açıkladı.

Yunan savunma kaynakları, fırkateyn ve jetlerin Perşembe günü erken saatlerde Yunan güçleriyle ortak manevralar gerçekleştirmek üzere Girit'e ulaştıklarını açıkladı.

Miçotakis, Macron ile yaptığı görüşmeden sonra, "Emmanuel Macron, Yunanistan'ın gerçek bir dostu ve Avrupa değerleri ile uluslararası hukukun ateşli bir savunucusu" diye konuştu.

Son günlerde, Yunanistan ve Türkiye arasında, Akdeniz sularındaki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili hak iddiaları nedeniyle gerginlikler arttı.

Türk sismik gemisi Oruç Reis, Yunanistan'ın Mısır’la özel bir ekonomik bölge belirleyen denizcilik anlaşması imzalamasının ardından, Pazartesi gününden bu yana Girit çevresinde görev yapıyor.

Her iki ülke de bölgede hak iddia ediyor.

