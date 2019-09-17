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Fransa’da 105’inci kadın cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Fransa’nın Le Havre kentinde 27 yaşındaki genç bir kadın 3 çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Fransa’da bu yıl başından beri meydana gelen 105’inci kadın cinayeti ülkeyi sarstı.

Fransa’nın Le Havre kentinde 27 yaşındaki genç bir kadın 3 çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Fransa’da bu yıl başından beri meydana gelen 105’inci kadın cinayeti ülkeyi sarstı. Fransa’nın kuzeyindeki Le Havre kentinde 27 yaşındaki kadın 3 çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir marketin önünde yaşanan olay sonrası 37 yaşındaki cinayet zanlısı polis tarafından tutuklanırken, kadın hakları savunucuları sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kadın cinayeti ve şiddetine karşı açılan telefon hattı ve hükümetin yürüttüğü yeni politikanın gündem olduğu bugünlerde yaşanan 105’inci kadın cinayetine sosyal medyadan yoğun tepki geldi.
Öte yandan, Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2018’de ülkede 121 kadın öldürülmüştü.

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