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Fransa’da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden itfaiyecilerin yargılanması için protesto

07.02.2021 23:13 | Son Güncelleme:
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Fransa’da yüzlerce kişi, 13 yaşındayken Julie’ye 2 yıl boyunca tecavüz eden 20 itfaiye erinin yargılanması için protesto düzenledi.Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi adalet sarayı yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, 2008 yılında 13 yaşındayken Julie’ye 2 yıl boyunca tecavüz eden 20 itfaiye erinin yargılanması için protesto düzenledi.

Fransa’da yüzlerce kişi, 13 yaşındayken Julie’ye 2 yıl boyunca tecavüz eden 20 itfaiye erinin yargılanması için protesto düzenledi.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi adalet sarayı yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, 2008 yılında 13 yaşındayken Julie’ye 2 yıl boyunca tecavüz eden 20 itfaiye erinin yargılanması için protesto düzenledi. Julie’nin 2008’den 2010 yılına kadar hastaneye sevk edildiği sırada 20 itfaiyeci tarafından birçok kez tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.
2 Kasım 2020 tarihinde olay hakkında açılan davada mahkeme, yalnızca 3 itfaiye eri hakkındaki tecavüz iddiasını onaylamış, bazı itfaiye erlerinin itiraflarına rağmen 17 itfaiye erinin görevlerine devam etmesine karar vermişti. Mahkemenin kararı ise ülkede vatandaşların tepkisini çekmişti.
Fransa’da kadın hakları savunucuları ve birçok vatandaş ise 17 itfaiye erinin mesleklerine geri dönmesini "Adaletsizlik " olarak nitelendirerek, Julie’ye yapılanları kınadı. Göstericiler, çarşamba günü yargılanacak olan 3 itfaiye eri dışında diğer 17 itfaiyecinin de yargılanıp ceza alması gerektiğini yönünde çağrıda bulundu.
2008 yılında Julie’nin okulda rahatsızlanmasının ardından okul idaresi, Paris itfaiyesine haber vermiş, İtfaiyede görevli erler Julie’ye müdahale etmişti. Julie’nin sağlık durumuyla ilgilenen itfaiye erlerinden bir kişi ise Julie’nin iletişim bilgilerini kendi özel defterine kaydetmiş ve daha sonra sosyal medya üzerinden Julie ile iletişime geçmişti. Julie, 2 yıl boyunca yaşadığı rahatsızlık nedeni ile itfaiyeciler tarafından hastaneye kaldırılmış, ilerleyen zamanlarda Julie yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okula ara vermişti.

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