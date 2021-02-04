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Fransa’da 175 kent ve kasabada “işten çıkarma” protestosu

04.02.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Fransa’da başta Genel İş Sendikası (CGT) olmak üzere diğer işçi sendikalarının desteği ile ülke genelinde 175 kent ve kasabada işten çıkarılmalara karşı protesto düzenlendi.Fransa’da 175 kent ve kasabada işten çıkarılmalara karşı protesto düzenlendi.

Fransa’da başta Genel İş Sendikası (CGT) olmak üzere diğer işçi sendikalarının desteği ile ülke genelinde 175 kent ve kasabada işten çıkarılmalara karşı protesto düzenlendi.

Fransa’da 175 kent ve kasabada işten çıkarılmalara karşı protesto düzenlendi. Genel İş Sendikası’nın (CGT) çağrısı üzerine düzenlenen gösterilerde, göstericiler Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kapatılan iş yerlerinde çalışanların işlerini kaybetmekle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Başkent Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda toplanan göstericiler, Nation Meydanı’na yürüdü. Göstericiler, protestolar sırasında sık sık hükümete istifa çağrısında bulundu.

“Yüzlerce sanatçının imzası bulunan bir mektubu Başbakana gönderdik”
CGT Sekreteri Philippe Martinez yaptığı açıklamada, “Kültür tehlikede, kültürel yerlerin yeniden açılması için adeta hükümete yalvarıyoruz. Sinema, tiyatro, müzikhol çalışanları ve sanatçılar adına yüzlerce sanatçının imzası bulunan bir mektubu Başbakana gönderdik” dedi.

“Hükümet kendi halkına güvence veremez duruma düştü”
Martinez, sağlık çalışanlarının hükümetten yeterli desteği göremediklerini belirterek, “Her şeyin karmaşık olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlar yarınını göremez oldu. Hükümet kendi halkına güvence veremez duruma düştü” ifadelerini kullandı. Martinez, hükümetin salgını bahane ederek kamusal alanda birçok iş kolunu kapatmak ve çalışanları sokağa terk ettiğini belirtti.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolar sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

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