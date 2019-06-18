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Fransa’da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 16:03 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lorient kentinde 10 yaşındaki Bünyamin Aslan’ın ölümüne, kuzeni 7 yaşındaki Samet Aslan’ı ağır yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücü Lanester kentinde yakalandı.Fransa’da 9 Haziran’da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan, 7 yaşındaki Samet Aslan’ı ağır yaralayan ve 10 yaşındaki Bünyamin Aslan’ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Lanester kentinde bir otelde yakalandı.

Fransa’nın Lorient kentinde 10 yaşındaki Bünyamin Aslan’ın ölümüne, kuzeni 7 yaşındaki Samet Aslan’ı ağır yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücü Lanester kentinde yakalandı.
Fransa’da 9 Haziran’da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan, 7 yaşındaki Samet Aslan’ı ağır yaralayan ve 10 yaşındaki Bünyamin Aslan’ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Lanester kentinde bir otelde yakalandı. Otelde gözaltına alınan zanlının sorgusu devam ederken, çocukların aile sözcüsü "Adalet yerini bulsun" açıklaması yaptı. Kaçak sürücünün yakalanması üzerine açıklama yapan aile sözcüsü, "Yaptıklarının hesabını verecek" dedi.
Öte yandan, ehliyetsiz araç kullanma ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan zanlının, arama bülteninde belirtilen fiziksel özellikleri sayesinde görgü tanıkları tarafından ihbar edildiği açıklandı.

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