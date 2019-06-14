Fransa’da 2 Türk çocuğuna çarpıp kaçan sürücünün arkadaşı tutuklandı

Fransa’nın Lorient kentinde 2 Türk çocuğuna çarpıp kaçan ve birinin ölümüne neden olan sürücünün yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Lorient kentinde 9 Haziran’da 10 yaşındaki Bünyamin Aslan ve 7 yaşındaki Samet Aslan’a çarpıp kaçan cani sürücünün araçtaki arkadaşı teslim oldu. Bünyamin Aslan’ın hayatını kaybettiği ve Samet Aslan’ın ağır yaralandığı kazaya sebep olan sürücünün aracında bulunan 21 yaşındaki Gaelle T’nin 3 gün kaçtıktan sonra teslim olup tutuklandığı öğrenildi.

Hakkında soruşturma açılan genç kadın “Reşit olmayan ve 15 yaşından küçük olan bireylerin hayatını tehlikeye atma ve yardım etmeme”, “Ağırlaştırılmış kasıtsız adam öldürme” ve “kasıtsız ağır yaralama” ile suçlanıyor

Öte yandan, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ederken Lorient kentinde hayatını kaybeden Türk çocuğu için yaklaşık bin 500 kişi yürüyüş gerçekleştirdi.

