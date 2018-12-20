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Fransa'da 2019 bütçe tasarısı kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:03 | Son Güncelleme

Ulusal Meclis, hükümetin gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracağı bütçe tasarısını kabul etti

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclisi 2019 bütçe tasarısını onayladı.

Mecliste yapılan oylamada tasarı, 52 "hayır" ve 3 çekimser oya karşı 182 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarıya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği destek verirken muhalefet partileri karşı çıktı.

Yasaya göre sarı yelekilerin protesto ettiği akaryakıta yapılan zamlar 2022'ye kadar iptal edildi. Buna göre akaryakıta 2019'da benzinde 3 ve dizelde 6 sent ve 2022'ye kadar benzinde 10 ve dizelde 16 sent zam uygulanmayacak.

Yasada hükümetin gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracağı belirtildi. Buna göre, gelecek yıl maliye, eğitim ve çalışma bakanlıklarından 8 bin 396 devlet memurunun işine son verilecek. Bunun yanında İçişleri, Adalet ve Savunma bakanlıklarında olmak üzere toplamda 4 bin 232 yeni memur kadrosu açılacak.

2019 bütçesinden Savunma Bakanlığına ayrılan pay artırıldı. Yasaya göre, bakanlığın bütçesi 1,7 milyar avro artırılarak toplamda 35,89 milyar avroya çıkarıldı. Adalet Bakanlığı bütçesi yüzde 4,4 yükselişle 7,29 milyar avro, İçişleri Bakanlığı bütçesi ise yüzde 1,65 artışla 13,54 milyar avro olarak belirlendi.

2019 bütçesinde en fazla kesintinin yapıldığı bakanlığın Çalışma Bakanlığı olması dikkati çekti. Buna göre 2018 bütçesinde 15,2 milyar avro pay ayrılan Çalışma Bakanlığına gelecek yıl yüzde 19,38 oranında kesinti ile 12,23 milyar avro pay ayrıldı.

Yasada Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 10 kesinti yapılırken, Dışişleri Bakanlığı bütçesi ise yüzde 4,9'luk kesinti ile 2,72 milyar avroya geriledi. Bakanlığın kadrosunda "Yurt Dışında Fransızca Eğitimi Ajansı" hariç gelecek yıllarda yüzde 10 küçülmeye gidilecek.

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Anahtar Kelimeler:
2019 bütçe tasarısı Fransa

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