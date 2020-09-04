Fransa'da 22 Okul COVID-19 Salgını Nedeniyle Açıldığı Hafta Kapandı

Corona virüsü vakalarındaki artışa rağmen tüm okullarda eğitime başlanan Fransa'da, ilk haftada 22 okul, COVID 19 virüsü nedeniyle kapandı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa'da, 22 okul ve 100 kadar sınıfı Corona virüsü tespiti sonrası kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Europe 1 Radyosu'na konuk olan Bakan Blanquer, 22 okuldan 12'sinin Reunion Adası'nda, 10'un ise Fransa'da bulunduğunu belirtti. Fransa ve bağlı adalarında, 60 bin okulda eğitime başlandığına dikkat çeken Blanquer, şimdilik 60 bin okuldan yalnızca 22'sinin kapanmasının çok küçük bir oran olduğunu ve tüm önlemler alınarak eğitime devam edileceğini belirtti.

Bazı okullarda COVID-19 vakasının yalnızca bir tek sınıfta tespit edilmesi nedeniyle tüm okulun değil sınıfkların kapatıldığını belirten Blanquer, bu durumda olan 120-130 kadar sınıfın kapatıldığını söyledi. Blanquer, "Kapatılan sınıf sayısı her gün değişiyor elbette. Her gün şüpheli durumlar nedeniyle 250 protokol işleme konuyor. Ancak vakalar, genel olarak okula başlamadan önce virüsün bulaştığı kişilerle, okul dışından kaynaklanan vakalar. Okulların açılışı, büyük oranda başarılı gerçekleşti. Korkuya rağmen, herkes okula geldi ve bu beni çok mutlu ediyor" dedi.