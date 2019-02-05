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Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 21:00 | Son Güncelleme

Fransa’da Genel İş Sendikası (CGT), Sarı Yeleklilere destek için ülke genelinde 24 saat grev ilan etti.

Fransa’da Genel İş Sendikası (CGT), Sarı Yeleklilere destek için ülke genelinde 24 saat grev ilan etti. Ülke genelinde 160 farklı kent ve kasabada meydanlara inen Genel İş Sendikası üyeleri ile Sarı Yelekliler, başkent Paris’te birlikte yürüdü.

Fransa Genel İş Sendikası (CGT) yeni yılın ilk grev çağrısında bulundu. Fransa’nın büyük şehirlerinde birçok miting düzenlendi. Ülke genelinde 160 farklı kent ve kasabada meydanlara inen Genel İş Sendikası üyeleri ile Sarı Yelekliler, başkent Paris’te birlikte yürüdü. Göstericiler, maaşların arttırılması ve vergilerin adil uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Genel İş Sendikası’nın 24 saatlik grev kararı almasının ardından Sarı Yelekliler yine otoyollardaki kavşakları işgal edip uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Ayrıca, ülkenin ekonomideki can damarı durumundaki bazı limanların da giriş ve çıkışını kapatan Sarı Yelekliler ile Genel İş Sendikası üyeleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını istiyor.

Anayasa Komisyonu binasına girilmeye çalışıldı
Paris’te öğleden sonra yerel saat ile 14.00’de Paris Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ve Ulusal Meclisin yakınındaki Concord Meydanı’nda son buldu. Gösteri dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’nin sokağı polis tarafından çelik perdeyle kapatılırken, gösteri güzergâhı üzerinde bazı iş yerleri tahrip edildi.

Basın mensupları engellendi
Asıl hedefleri Anayasa Konseyi binasına girmek olan göstericiler, alınan güvenlik önlemleri ile engellendi. Bazı göstericilerin, basın mensuplarını engelledikleri ve fotoğraf makinelerini almaya çalıştıkları gözlemlendi. Polis ile karşı karşıya gelenler arasında kalan bir kişinin başından yaralandığı belirtildi.

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