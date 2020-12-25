HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’da 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu

Fransa’da 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu

25.12.2020 01:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da aile içi şiddet olayına müdahale etmek için olay yerine gelen jandarmaya ateş açıp 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu.Fransa’nın merkezinde bulunan Puy-de-Dome bölgesinin Saint-Just kentinde gece yaşanan aile içi şiddet olayı katliama dönüşmüştü.

Fransa’da aile içi şiddet olayına müdahale etmek için olay yerine gelen jandarmaya ateş açıp 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu.
Fransa’nın merkezinde bulunan Puy-de-Dome bölgesinin Saint-Just kentinde gece yaşanan aile içi şiddet olayı katliama dönüşmüştü. Aile içi şiddet ihbarı alan 4 jandarmanın müdahale etmek için gittiği evde öfkeli koca 3 jandarmayı öldürüp, 1 jandarmayı yaralamıştı. Evini ateşe verip kaçan 48 yaşındaki failin ölü bulunduğu açıklandı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Twitter’dan yaptığı paylaşımla failin ölü bulunduğunu, jandarma ailelerine baş sağlığı dilediğini ve bölgeye doğru yol aldığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Puy-de-Dome’da aile içi şiddet mağduru bir kadını kurtarmak için müdahale eden 3 jandarma öldürüldü, dördüncüsü yaralandı. Ulusumuz, ailelerin acısını paylaşıyor. Bizi korumak için güvenlik güçlerimiz, canları pahasına hareket ediyor. Onlar bizim kahramanlarımızdır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
CHP'li vekile kaset şantajı iddiasıCHP'li vekile kaset şantajı iddiası
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Adıyaman'da 'patlama sesi' polis ekiplerini alarma geçirdi

Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi

CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı iddiası

Kumar oynayan ve oynatana 30 bin 200 TL ceza

Kumar oynayan ve oynatana 30 bin 200 TL ceza

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldi

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldi

İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

Sinir krizi geçirip penceren atlamaya çalıştı! Babası böyle kurtardı

Sinir krizi geçirip penceren atlamaya çalıştı! Babası böyle kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.