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Fransa’da 30 kişi boğularak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Fransa’da aşırı sıcak hava dalgası boyunca yaklaşık 30 kişi boğularak hayatını kaybetti.Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu aşırı sıcak havaların başladığından bu yana yaklaşık 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa’da aşırı sıcak hava dalgası boyunca yaklaşık 30 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu aşırı sıcak havaların başladığından bu yana yaklaşık 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava sıcaklığının tarihte ilk kez 45 dereceye yükseldiği Fransa’da 15 aylık bir bebeğin boğularak ölmesinin ardından açıklama yapan Maracineanu, hayatını kaybedenlerin sayısını "inanılmaz" olarak tanımladı.
Halka daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Maracineaunu, "Halkımızı çocuklarla, özel havuzlarda ve hatta kendileriyle sürekli dikkat halinde olmaları konusunda uyarmamız lazım" dedi. Boğulma vakalarının çoğunlukla gözetim altında havuza giren insanların başına geldiğini belirten Maracineaunu "Özel havuzlarda, her üç boğulmanın ikisi havuza gözetim altında giren çocuklarda gerçekleşiyor. Boğulma vakalarını havuza düşen çocuklar değil de suya ebeveynleri ile birlikte giren çocuklarda yaşanıyor. Kaza en ufak dikkat eksikliği anında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Boğulmanın yalnızca çocukları ilgilendiren bir tehlike olmadığının altını çizen Maracineaunu, yetişkinlerin gözetim altında olmayan sulara girmemeleri uyarısında bulundu.
Ulusal Halk Sağlığı Ajansı tarafından hazırlanan rapora göre, Fransa’da geçen yaz yaklaşık 400 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

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