Fransa'da 46 milyon kişiye sokağa çıkma yasağı

Ülkede yasaktan 46 milyon kişi etkilenecek. İtalya ve Almanya’da ise vaka sayılarında rekor kırıldı.Avrupa'da koronavirüs vaka sayıları rekor üstüne rekor kırarken, Avrupa ülkeleri art arda sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar açıklıyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlendiği basın toplantısında, Fransa'da Covid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına 38 bölgenin daha eklendiğini açıkladı. Ülkede 24 Ekim itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı böylece 54'e yükseldi.

Ülkede salgının mevcut durumun ciddi olduğunu belirten Castex, 67 milyon nüfuslu ülkede sokağa çıkma yasağı uygulamasının 46 milyon kişiyi kapsayacağını açıkladı. Castex salgını durdurmayı başaramamaları halinde ise çok daha sert önlemler alınacağını kaydetti. Fransa başbakanı ayrıca, gelecek haftaların zor olacağını ve can kayıplarının artacağını ifade etti.

Fransa’da geçtiğimiz günlerde Paris dahil bazı bölgelerde koronavirüs vakalarındaki kritik artış nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkmak mecburiyetinde olan kişilerin "izin sertifikası" almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 euro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.