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Fransa'da 46 milyon kişiye sokağa çıkma yasağı

22.10.2020 20:51 | Son Güncelleme

Avrupa’da koronavirüs salgını şiddetlenirken, Fransa sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısını 54’e çıkardı.

Ülkede yasaktan 46 milyon kişi etkilenecek. İtalya ve Almanya’da ise vaka sayılarında rekor kırıldı.Avrupa'da koronavirüs vaka sayıları rekor üstüne rekor kırarken, Avrupa ülkeleri art arda sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar açıklıyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlendiği basın toplantısında, Fransa'da Covid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına 38 bölgenin daha eklendiğini açıkladı. Ülkede 24 Ekim itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı böylece 54'e yükseldi.

Ülkede salgının mevcut durumun ciddi olduğunu belirten Castex, 67 milyon nüfuslu ülkede sokağa çıkma yasağı uygulamasının 46 milyon kişiyi kapsayacağını açıkladı. Castex salgını durdurmayı başaramamaları halinde ise çok daha sert önlemler alınacağını kaydetti. Fransa başbakanı ayrıca, gelecek haftaların zor olacağını ve can kayıplarının artacağını ifade etti.

Fransa’da geçtiğimiz günlerde Paris dahil bazı bölgelerde koronavirüs vakalarındaki kritik artış nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkmak mecburiyetinde olan kişilerin "izin sertifikası" almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 euro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.

Ülkede son haftalarda vaka artışları kritik seviyelere ulaştı. Dün açıklanan son veriler, 24 saatte 26 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildiğini ortaya koyuyor. Ülkede toplam vaka sayısının 957 bin 421’e ulaştığı, toplam can kaybının ise 34 bin 48’e yükseldiği duyuruldu.

İtalya'da artış hız kesmiyor

İtalya’da da son 24 saatte 16 bin 79 kişide daha Covid-19 tespit edilerek yeni bir rekor kırıldı. Ülkede 136 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. İtalya'da toplam vaka sayısı 465 bin 726’ya, toplam can kaybı ise 36 bin 968’e ulaşırken, üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu.

Günlük vaka sayısının ilk kez 10 binin üzerine çıktığı Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, "Almanya'da durum ciddi" açıklaması yaparak vaka sayısının artışında aile toplantıları, arkadaş ziyaretleri ve kutlamaların başlıca etken olduğunu söyledi.

Öte yandan eski Belçika Başbakanı ve yeni hükümetin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'in koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı bildirildi.

DHA,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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