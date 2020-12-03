HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da 76 camide inceleme yapılacak

Fransa'da 76 camide inceleme yapılacak

03.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa'da 76 camide inceleme yapılacak

Fransa'da bir öğretmenin kafasının kesilerek öldürülmesinin ardından sertleştirilen önlemler çerçevesinde 76 caminin kontrol edileceği açıklandı.

Bazı camilerin kapatılmasının söz konusu olduğu belirtiliyor.Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, öğretmen Samuel Paty'nin kafasının kesilerek öldürülmesinden yedi hafta sonra ülkedeki 76 camide inceleme yapılacağını açıkladı. Darmanin, Twitter hesabından "yetkililerin önümüzdeki günlerde ayrılıkçılara karşı kapsamlı ve eşi daha önce görülmemiş bir eylem başlatacağı" ve "bazı camilerin kapatılabileceği" mesajını paylaştı.

Le Figaro gazetesi, 27 Kasım'da ilgili tüm kurumlara bakanlıktan bu konuda yazı gittiğini duyurmuş, bakanlık kaynakları da haberi doğrulamıştı. Söz konusu camilerden 16'sının Paris bölgesinde, diğer 60'ının ise Fransa'nın çeşitli bölgelerinde olduğu belirtiliyor.

Kontrol edilecek camiler arasında Türkiye bağlantılı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerin olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

Öğretmenlerin korunması için yasal düzenleme yapıldı

Fransız hükümeti, Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından İslamcılara yönelik tutumunu sertleştirdi. Ülkede öğretmenleri İslamcı saldırılardan korumak için İslamcılarla mücadele kapsamında yeni yasal düzenlemeler yapılmış ve internetteki nefret söylemlerine karşı da önlemler alınmıştı. Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti yasal düzenlemenin ilkesinin "Elini öğretmenimin üzerinden çek, elini cumhuriyet değerlerinden çek" olduğunu söylemişti.

47 yaşındaki Samuel Paty, 16 Ekim'de Paris'in banliyölerinden birinde bulunan okulunun yakınlarında, sınıfta ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle 18 yaşındaki bir Çeçen kökenli tarafından öldürülmüştü.

AFP/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Trump: Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşmaTrump: Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma
A101 market güncel çalışma saatleri!A101 market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Ünlü Rus kimyager Mendeleyev casus çıktı!

Ünlü Rus kimyager casus çıktı!

Japonya'da Covid-19 aşısı ücretsiz olacak

Japonya'da Covid-19 aşısı ücretsiz olacak

Trump: Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma

Trump: Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma

Türk bilim insanlarına ABD basınından övgü

Türk bilim insanlarına ABD basınından övgü

Biden'dan flaş karar: Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

Biden'dan flaş karar: Trump'ın atadığı o ismi görevde tutacak

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım

Maduro: Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.