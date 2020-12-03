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Fransa'da 76 Camiye Sıkı Denetim Geliyor

03.12.2020 18:06 | Son Güncelleme:
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Fransa'da 76 Camiye Sıkı Denetim Geliyor

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, önümüzdeki hafta bu camilere yönelik operasyon başlatılacağını ve bunlardan bir bölümünün kapatılacağını açıkladı.

Fransa'da birbiri ardına düzenlenen radikal İslamcı terör saldırılarının ardından Müslüman kuruluşları sıkı gözetim altına alan İçişleri Bakanlığı, radikal propaganda şüphesiyle 76 camiyi izlemeye aldı. Bakan Gerald Darmanin, önümüzdeki hafta bu camilere yönelik operasyon başlatılacağını ve bunlardan bir bölümünün kapatılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Cumhuriyet Değerlerini Güçlendirme" yasasını önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda ele almaya hazırlanıyor. Yasa Bakanlar Kurulu'na gelmeden harekete geçen İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere gönderdiği 27 Kasım tarihli bir genelgede, önümüzdeki günlerde 76 cami ve ibadethanenin denetimine ilişkin operasyon talimatı verdi.

Bu camilerin 16'sı Paris ve banliyölerinde, 60'ı ise diğer illerde bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bu camilerden "kapatılma ihtimali" güçlü olan 18'inin öncelikli olarak incelenmesini istedi. Hedefteki 18 camiden 3'ü Paris'in en yoksul banliyösü Seine-Saint-Denis'de, 5'i diğer banliyölerde, 10'u da diğer illerde bulunuyor.

Bu camilerin yakın mercek altına alınmasının nedenleri ise şöyle sıralanıyor: “Yerel yönetimler tarafından alınan kapanma kararlarına uymamak, halka açık kuruluşlar için geçerli kuralların ihlali (ERP), izinsiz açılan gizli ibadethaneler veya terörist radikalleşme konusunda fişlenen bir imamın varlığı.”

Geriye kalan 58 camide, yıl sonuna kadar yapılacak operasyonlarla, kurum yapısı, yönetim ekibi ve bu ibadet mekanlarına gelen kişilerin profili belirlenecek. Bu kurumların "eğitim, hayır işi, kuran kursu" gibi tüm faaliyetleri ve toplum üzerinde etkisi olan "karizmatik imam, kanaat önderi, yöneticileri" veya özellikle sosyal medya üzerinden kullanılan iletişim araçları tümüyle incelemeye tabi tutulacak.

Fransa'da 2 bin 623 cami var

Valilere gönderilen genelgede, Fransa'daki Müslüman ibadet mekanlarına ilişkin son rakamlar da yer alıyor.

Buna göre, Fransa'da 2 bin 623 cami ve mescit yer alıyor. Bu camilerin yüzde 11'i Faslılar’a, yüzde 9'u Cezayirliler’e, yüzde 9'u Diyanet İşleri'nin yurt dışındaki kuruluşu DİTİB aracılığıyla Türkler’e ait. Yüzde 7'si ise Fransa Müslümanları federasyonuna bağlı hizmet veriyor.

Yine bu rakamlara göre, Fransa'daki camilerin yüzde 41'i herhangi bir topluluğa bağlı olmadan, bağımsız faaliyet yürütüyor. İçişleri Bakanlığı notunda, sayıları giderek artan bu bağımsız camilerin endişe kaynağı olduğu belirtiliyor.

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