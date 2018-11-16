HABER

Fransa'da 83 apartman boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 21:49 | Son Güncelleme

Marsilya'da 5 Kasım'dan bu yana çökme riskiyle karşı karşıya olan 83 apartman belediye tarafından boşaltıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Marsilya Belediyesi, 5 Kasım'dan bu yana çökme riskine karşın 83 apartmandakileri tahliye etti.

Marsilya Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 Kasım'da kentte 2 binanın çökmesinin ardından çökme riskiyle karşı karşıya olan 83 apartmanın boşaltıldığı, bu binalarda yaşayan 834 kişinin sosyal lojmanlara veya otellere yerleştirildiği belirtildi.

Marsilya'da, 5 Kasım'da çöken 2 binanın enkazından 8 kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Kentte dün binlerce kişi olayda ihmali olduğunu düşündükleri Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin'ı protesto etmişti.

Öte yandan, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Charleville-Mezieres kentinde de 7 Kasım'da bir bina çökmüş, binadakilerin daha önceden tahliyesi muhtemel can kayıplarını engellemişti.

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandıBaruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandı
Vali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaretVali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Marsilya

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.