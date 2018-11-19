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Fransa'da akaryakıt zamları protestoları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 00:08 | Son Güncelleme

Başbakan Edouard Philippe, ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına katılan göstericilerin kızgınlıklarını anladığını ancak hedefledikleri reformları sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına katılan göstericilerin kızgınlıklarını anladığını ancak hedefledikleri reformları sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Philippe, France 2 televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gösteriye katılanları anladığını ancak hedefledikleri reformları sürdürmekte de kararlı olduğunu vurgulayan Başbakan Philippe, Fransızları yakından ilgilendiren konularda en iyi çözümü bulmaya çalıştığını söyledi.

Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinin vergileri düşürmek olduğunu belirtti.

Hükümetin dizel fiyatları ve vergiler konusunda geri adım atmayacağını ifade eden Edouard Philippe, Fransa'da gösteri yapma özgürlüğünün olduğunu ancak anarşist olunmaması gerektiğini ve önceki günkü gösterilerin bazı anarşist görüntülere sahne olduğunu ifade etti.

Hükümetin akaryakıta ek vergi koymasına tepki gösterilen eylemler dün de devam etti. Fransız basını, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılanların sayısının 40 bin olduğunu yazdı.

İçişleri Bakanlığı, akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasına tepki gösterilmişti.

"Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen protestocular, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlemişti.

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