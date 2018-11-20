Fransa'da akaryakıt zamları protestoları

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları konusundaki sorunun protestolarla değil diyalogla çözülebileceğini belirtti.

Macron, temaslar gerçekleştirmek üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Louvain-la-Neuve Üniversitesinde, ülkesinde cumartesi günü başlayan, akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Protestoları normal karşıladığını ancak bu sorunun gösterilerle değil diyalogla çözülebileceğini ifade eden Macron, hedeflerinin fosil yakıtlara daha fazla vergi koymak olduğunu söyledi.

Macron, ayrıca şehirdeki hava kirliliğini artıran taşıtlar yerine elektrikli araçlar almak isteyenlere yardımlarda bulunduklarını kaydetti.

- Gösterilerde 1 ölü, 528 yaralı

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, cumartesi günü başlayan gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17'si ağır olmak üzere toplamda 528 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemişti.

