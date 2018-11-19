Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da cumartesi ülke genelinde başlayan akaryakıt zammı protestoları bugün de devam ediyor.

Ülke genelinde "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen göstericilerin akaryakıt zamlarını ve ek vergi konulmasını protesto etmek için cumartesi günü başlattıkları eylemler sürüyor.

Eylemciler, sabahın erken saatlerinden itibaren ülkedeki çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışlarını engelledi.

Göstericiler, ayrıca Fransa'da Calais, Villefranche-Sur-Saone ve Belfort gibi birçok kentteki otoyollarda blokaj eylemi düzenlendi. Fransızların sabahın erken saatlerinden bu yana otoyolların açılmasını beklediği ifade edildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Saint-Dizier kentinde düzenlenen gösterilerde bir kişi ağır yaralandı.

Bu arada, "Sarı yeleklilerin" cumartesi günü Paris'te büyük bir gösteri yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün akşam yaptığı açıklamada, önceki gün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına katılan göstericilerin kızgınlıklarını anladığını ancak hedefledikleri reformları sürdürmekte kararlı olduğunu belirtmişti.