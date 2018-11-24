Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Eylemciler, sabah saatlerinde, Champ-Elysees Caddesi'ne geldi. Aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı eylemcilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, caddedeki bir barakayı ateşe veren ve çevreye zarar veren göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'ndeki 9 göstericiyi ifade vermeleri için kelepçeleyerek karakola götürdü.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, öğlene kadar Paris'teki gösterilere 8 bin, ülke genelindeki gösterilere 23 bin kişinin katıldığını belirtti.

Bu arada, Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.