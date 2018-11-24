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Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1 haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, bügün başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteriler düzenledi - Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı - Polis, caddedeki bir barakayı ateşe veren ve çevreye zarar veren göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı - Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı

PARİS (AA) - Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Eylemciler, sabah saatlerinde, Champ-Elysees Caddesi'ne geldi. Aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı eylemcilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, caddedeki bir barakayı ateşe veren ve çevreye zarar veren göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'ndeki 9 göstericiyi ifade vermeleri için kelepçeleyerek karakola götürdü.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, öğlene kadar Paris'teki gösterilere 8 bin, ülke genelindeki gösterilere 23 bin kişinin katıldığını belirtti.

Bu arada, Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Geçen cumartesi gününden bu yana ülke genelinde devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı.

Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları sorununun protestolarla değil diyalogla çözülebileceğini söylemişti.

Yaklaşık 1 haftadır süren gösterilerde çıkan olaylarda, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 136'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kişi yaralanmış ve 693 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen haftaki gösterilerde, Saint-Quentin'de bir grup eylemcinin, bir kadının başörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıkmış ve Cognac'da da bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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