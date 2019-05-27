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Fransa’da AP seçimleri: Aşırı sağcı Ulusal Cephe liderliğini sürdürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Fransa’da yaklaşık 47 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

Fransa’da yaklaşık 47 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe yüzde 23,2 oyla birinci oldu.
Fransa’da 34 parti listesinde yarışan 2 bin 686 aday arasında halk, Avrupa Parlamentosuna (AP) 79 milletvekili gönderecek. Yayımlanan ilk sonuçlara göre, aşırı sağcı Ulusal Cephe yüzde 23,2 oyla liderliğini sürdürüyor.
Fransa’da yaklaşık 47 milyon seçmen AP seçimleri için yerel saatle 08.00’de oy kullanmaya başladı. 34 parti listesinde yarışan 2 686 aday arasında AP’ye 79 milletvekili gönderilen ülkede yerel saatle 20.00’de oy verme işlemi sona erdi.
Anket şirketi Elabe tarafından yayımlanan ilk sonuçlara göre, Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe yüzde 23,2 oyla liderliğini sürdürürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Yürüyen Cumhuriyet yüzde 22,4 oyla ikincilikte yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Avrupa Ekolojisi -Yeşiller partisi oyların yüzde 12,7’ı aldı. Dördüncü sırada yüzde 8,5 ile Cumhuriyetçiler bulunurken beşinci sırada yüzde 6,2 oy ile Boyun Eğmeyen Fransa bulunuyor.

Fransızlar Avrupa Birliğinden rahatsız
Fransız anket şirketi Odoxa tarafından yapılan araştırmaya göre Fransızların yalnızca yüzde 20’si Avrupa Birliğine umutla bakarken halkın yüzde 40’ı Avrupa’ya karşı oldukça kayıtsız. Fransız halkının yüzde 74’ü, istihdam, vergilendirme ve göç konularında AB’nin "yetersiz" olduğunu düşünüyor. Ankete göre, Fransız halkının yüzde 62’si Brexit’in Avrupa’yı zayıflatacağını düşünüyor.

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