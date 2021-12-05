Fransa’da Aşırı Sağcı Adayın Mitinginde Olaylar

Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour Paris yakınındaki Villepinte kasabasında bir miting düzenledi. Zemmour’un 2022 cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından düzenlediği bu ilk miting protestolara sahne oldu. Polis miting alanının önünde toplanan onlarca göstericiyi dağıtmaya çalıştı.

Polis göstericileri kovaladı, gösterinin izinsiz yapılması gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlar oldu.

Mitingin Paris’te düzenlenmesi planlanmıştı ancak protesto çağrıları nedeniyle Villepinte’ye alındı. Paris’teki mitingi protesto etmeyi planlayanlar arasında faşizm karşıtı Antifa grubu da vardı.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın ilk seçim kampanyasına benzeyen söyleminde Zemmour göçü sıfıra indirmeyi ve çalışan kesimin ve şirketlerin vergilerini azaltmayı vaat etti, Fransa’yı NATO askeri komutasından çıkartma sözü de verdi.

Organizatörlere göre mitinge yaklaşık 15 bin kişi katıldı, Reuters ise rakamı 10 bin olarak verdi.

Aşırı sağcı siyasi yorumcu Zemmour 30 Kasım Salı günü Fransa’nın 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını Youtube’dan canlı yayınladığı bir video ile açıklamış ve destekçilerine ‘‘ülkeyi çoğunluğu baskılayan azınlığın elinden geri almaları’’ çağrısı yapmıştı.

Daha önce ırk nefreti aşılamaktan suçlu bulunan eski gazeteci Zemmour, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı yarışacak olan Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen’in en büyük rakibi haline geldi.

Zemmour’un adaylığı son on yılda Avrupa’da yükselen aşırı sağın dayanıklılığını ve sınırlarını test edecek.

İslam’ı ve göçü sert şekilde eleştiren 63 yaşındaki Zemmour’un, hem Le Pen’in tabanından hem de anaakım muhafazakar sağdan seçmen çektiği ancak Le Pen’in uzun süredir ikna etmeye çalıştığı bazı kesimleri ise uzaklaştırdığı yorumları yapılıyor.

