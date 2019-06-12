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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:01 | Son Güncelleme

DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen mahkemeye sevk edildi

PARİS (AA) - Fransa'da terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen hakim karşısına çıkacak.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Le Pen, 2015'te DEAŞ'a ait infaz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle Nanterre Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Paris Savcılığı, geçen yıl mart ayında, aynı gerekçeyle Le Pen hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, aşırı sağcı lider için 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası talep etmişti.

Fransa'da mahkeme geçen yıl Le Pen'e "psikiyatri testi" uygulanması talebinde bulunmuştu ancak Le Pen bu testi yaptırmayı reddetmişti.

Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen'in dokunulmazlığı iki yıl önce Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

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