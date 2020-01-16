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  4. Fransa’da aşırı sağcı partinin lideri Le Pen: "2022’de aday olacağım"

Fransa’da aşırı sağcı partinin lideri Le Pen: "2022’de aday olacağım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, 2022 yılında tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı.

Fransa’da aşırı sağcı partinin lideri Le Pen: "2022’de aday olacağım"

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, 2022 yılında tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.
Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı. "Kararımı çok düşündüm. Projem ulusal birliği sağlamak ve Fransa’yı ayakları üzerine tekrar kaldırmak" diyen Le Pen, "Bu kararı alma sebebim şüphesiz zafer hedefimden dolayıdır" açıklamasını yaptı.

Eylemcilerin desteğini hedefliyor
Fransa’da bir süredir devam eden grevler ve son 1 yıldır sarı yeleklilerin eylemlerinin gündemi ve kamuoyunu etkilemesini fırsat bilen Le Pen’in adaylığını erkenden açıklayarak eylemcilerin desteğini almayı hedeflediği belirtildi. Seçim kampanyasına başlamadan önce halkın da seçim vaatleri ve projelerine katkı sağlamasını isteyen Le Pen, "Kampanyaya başlamadan önce halka taleplerini ve onaylarını dile getirmeleri için davette bulunuyorum" dedi.
Öte yandan Marine Le Pen 2017 yılında aday olduğu seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura çıkmış ve yüzde 33.90 oranla aldığı oyla Macron’a karşı kaybetmişti.

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