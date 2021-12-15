Fransa'da Aşırı Sağcı Zouaves Örgütü Lideri Yakalandı

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında aşırı sağcı söylemler yükseldikçe, şiddetin dozu da artan Fransa, yeni bir ırkçı Neo-Nazi grubu, Zouaves'ları konuşuyor. Aşırı sağcı aday Eric Zemmour'un mitinginde, SOS Racisme militanlarına saldıran neo Nazi örgüt Zouaves Paris'in şefi Marc de Cacqueray-Valménier gözaltına alındı. Aşırı sağcı lider, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında savaşa da katılmıştı. İçişleri Bakanlığı, örgütü feshetmek için düğmeye bastı.

Yazar-polemist Eric Zemmour'un adaylığını resmen açıkladığı 5 Kasım'daki ilk mitinginde, "Irkçılığa hayır" yazan tişörtlerle eylem yapan SOS Racisme militanlarına, ultra sağcı Zouaves Paris militanları tarafından şiddet uygulanmıştı. Saldırı görüntülerinde tespit edilen Zouaves örgütü lideri 23 yaşındaki Marc de Cacqueray-Valménier, Paris polisi tarafından dün gece gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, ırkçı militanın ülkeyi terketmeye hazırlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Zemmour'un mitingi aşırı sağcı liderin ilk şiddet eylemi değil. Marc de Cacqueray-Valménier, 1 Aralık 2018'de, Sarı Yelekliler gösterileri sırasında yaşanan şiddet nedeniyle, Ocak 2019'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haziran 2020'de Paris'in Ménilmontant semtindeki bir barda, Antifa adlı faşizm karşıtı militanlara beyzbol sopasıyla yapılan saldırıdan dolayı da hakkında 10 ay hapis cezası isteniyor.

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, resmi statüsü olmayan örgütün feshi için süreç başlattıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, daha önce "Kimlikçi Nesil/Generation İdentitaire" adlı aşırı sağ örgütü de feshetmişti.

Fransız aşırı sağının Ermenistan ilgisi

Dövüş sporları yapan Marc de Cacqueray-Valmenier, Katolik/aristokrat ve varlıklı bir aileden geliyor. 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'da Ermenistan yanında, Azerbaycan'a karşı savaşa katılan aşırı sağcı militan,Instagram hesabından, "Hristiyan Ermenilerle birlikte Müslüman Azerilere karşı savaşmaya gittiğini duyurmuş ve "Kıtamızın ve medeniyetimizin geleceği Dağlık Karabağ'da tehlikede" mesajını paylaşmıştı. Zouaves'lar için bu savaş, Müslümanlara ve "Avrupa'nın İslamlaşmasına" karşı verdikleri mücadeleyi temsil ediyor.

Zouvaes grubunu tanımadığını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı Zemmour da hafta sonu Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderek "Hristiyan medeniyetinin köklerinin Ermenistan'da olduğunu ve bu medeniyetin korunması için Ermenistan'a destek verilmesi gerektiğini" açıkladı. Zemmour'a, Fransız aşırı sağının ilk isimlerinden ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan politikacı Philippe de Villiers de eşlik etti. Merkez sağ aday Valerie Pecresse de Erivan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Zouaves'lar kim?

Yaklaşık 5 yıldır eylemlerini sürdüren Zouaves Paris grubu, aşırı sağcı Öğrenciler Derneği GUD'un devamı ve şiddet yanlısı bir örgütten çok "siyasi holigan" görüntüsü veriyor. Büyük eylemlerde daha çok sol grupları, ırkçılık karştlarını ve LGBT'leri hedef alan Zouaves, ilk olarak Sarı Yelekliler eylemlerindeki polise ve militanlara karşı şiddet eylemleriyle kendilerini gösterdi. On kadar merkezi liderin yönettiği Zouaves'ların çıkış noktası Lyon kenti. Ve Fransa'da Paris, Strasbourg, Marsaille, Nice ve Toulouse'un da içinde olduğu 10 kentte örgütlüler.

Ouest France Gazetesi'ne konuşan aşırı sağ gruplar uzmanı Jean-Yves Camus, grubu, "Zouaves birkaç düzine bireyden oluşan küçük bir grup. Her şeyden önce ideolojik içeriği en basit ifadesine indirgenmiş şekilde, aşırı sağın, aşırı şiddet eğilimli militanları" diye tanımlıyor.

Fransız Ulusal Meclisi tarafından 2019 yılında yayınlanan bir rapora göre, Fransa genelinde yaklaşık 3 bin kişi aşırı sağ fikirlere sahip çeşitli grupların bayrağı altında toplanıyor.

