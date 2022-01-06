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Fransa'da aşısızlara dışarıda yeme-içme yasağı geliyor

06.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da korona önlemlerini sertleştiren yasa tasarısı parlamentonun alt kanadından geçti.

Fransa'da aşısızlara dışarıda yeme-içme yasağı geliyor

Macron'un aşı olmayanların hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapacağını söylemesi ülkede tartışmalara neden olmuştu.Fransa'da Covid-19 önlemlerini sertleştiren yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Karar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı olmayanların hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapacağını söylemesi üzerine başlayan tartışmalar devam ederken alındı.

Tasarı, parlamentonun alt kanadındaki oylamada lehte verilen 214 oyla kabul edildi. Ulusal Meclis'ten 93 ret oyu çıkarken 27 vekil de çekimser kaldı. Ret oyu kullananların büyük bölümü, aşırı sağ ya da sol görüşteki milletvekilleri oldu.

Ulusal Meclis'ten geçen tasarı, dışarıda yeme-içme ya da sinema ve tiyatroya gitme gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra şehirler arası tren yolculuğu için tam aşılı olunmasını şart koşuyor. Negatif test sonucu ya da Covid-19 geçirilmiş olunduğuna dair belge gösterilmesi artık bu tip aktiviteler için yeterli olmayacak.

Aşı kimliği kuralları 16 yaşın üstündeki herkes için geçerli olacak. Hükümet başlangıçta bu kuralların 12 yaşın üzerindekiler için geçerli olmasını planlıyordu.

Tasarı, parlamentonun üst kanadı olan Senato'nun da oyuna sunulacak. Ancak muhaleffetteki sağ partilerin baskın olduğu Senato'nun tasarı üzerinden bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Tasarı daha sonra tekrar Ulusal Meclis'in önüne gelecek.

Süreci uzatabilecek bu durumun, hükümetin yeni aşı kimliğini uygulamaya koymak için belirlediği 15 Ocak tarihini riske atabileceği düşünülüyor. Ancak BFM televizyonuna konuşan Fransa Başbakanı Jean Castex, yasanın 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinden "fazlasıyla umutlu" olduğunu söyledi.

Macron'un tartışma yaratan sözleri

Ulusal Meclis'teki oylama, Cumhurbaşkanı Macron'un hafta başında Le Parisien gazetesinde yayımlanan demecinin yankıları sürerken gerçekleşti. Macron'un açıklamaları, parlamentoda oylama öncesi yapılan oturumlarda da sert tartışmalara yol açarak tasarıyla ilgili görüşmelerin durdurulmasına neden olmuştu.

Macron, Pazartesi günü yaptığı açıklamada aşı olmayanların canını bir hayli "sıkmak" istediğini ve bunu "sonuna kadar" yapmaya devam edeceklerini belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, "Onları hapse atmayacağım. Zorla aşı da yaptırmayacağım... Ama onlara şunu söylemek zorundayım: 15 Ocak'tan itibaren artık restorana gidemeyeceksiniz. Kahve içmeye çıkamayacaksınız. Tiyatroya gidemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz" demişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç aya kala gelen bu açıklama, Macron'un aşısızlara yönelik artan kamuoyu tepkisinden istifade etmek için yaptığı siyasi bir hamle olarak yorumlandı.

Fransa'da resmi verilere göre, 12 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'dan fazlası, en az iki doz aşı oldu. Sağlık Bakanı Olivier Veran, Macron'un açıklamalarının ardından dün ilk doz aşısını yaptıran kişi sayısında 1 Ekim'den beri görülen en yüksek sayının kaydedildiğini belirtti.

DW,AFP,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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