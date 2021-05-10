Fransa'da Askerlerden İkinci Bildiri

Fransa'da Nisan ayı sonunda ülkeyi sarsan emekli generaller bildirisinin ardından, şimdi de görevdeki askerler bir bildiri yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti "iç savaş tehlikesi" konusunda uyardı. Genç ve aktif subaylarla askerlerin imzaladığı bildiride, hükümete ve meclise, "Artık harekete geçin, yoksa parçalanma ve iç savaş tehlikesi büyüyor" çağrısı yapıldı. Fransa Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın, ilk bildiriyi yayınladıkları için görevdeki askerler hakkında soruşturma başlatmasına öfkelenen genç subay ve askerler, Fransa’nın ayakta kalması için yeni bir bildiri kaleme aldıklarını açıkladı. Ancak "soruşturma riski karşısında isimlerini açıklamayan ve "anonim bir bildiri" yayınlayan askerler, kendilerini "Bizler, Mali'de, Orta Afrika'da ve terör saldırılarına karşı Sentinelle operasyonuyla ülkemizde halk için hayatını vermeye hazır askerleriz. Biz kadın ve erkek, her kademeden, her duyarlılıktan aktif askerler, ülkemizi seviyoruz. Bu bizim tek iddiamız. Yasalar gereği açık olarak kendimizi ifade edemiyoruz ama sessiz kalmamız da imkansız. Bu nedenle bu bildiriyi anonim olarak yayınlıyoruz" diye tanımladı.

Bir önceki bildiriye destek veren genç subay ve askerler, internet üzerinden de bildiriyi imzaya açtı. AFP haber ajansı, 2 bin imza ile başlayan bildiriye verilen imzaların 36 bine ulaştığını, bildirinin 992 bin internet kullanıcısı tarafından da okunduğunu bildirdi. İmzacı emekli generalleri savunan askerler, bildiride, "Bu ülke için çarpışan büyüklerimiz soruşturmayı değil saygıyı hak ediyor. Onlara ‘yaşlı askerler’ dediniz ve halkın desteği arkalarında olduğu halde, onurlarını son haftalarda yerlerde sürüklediniz. Ancak onlar Fransa'ya hizmet veren askerlerdir. Fransa'nın tüm düşmanlarına karşı savaşan bu insanlara, tek suçları ülkelerini sevmek ve görünür çöküşünün yasını tutmak olduğunda, bölücü gibi davrandınız. Bu yüzden, sadece gerçekleri söyleme şerefine sahip olmak için, biz aktif genç askerler de bu bildiriyi yayınlıyoruz" dedi. Ülkede "ciddi bir iç savaş tehlikesi" olduğuna dikkat çeken askerler, Cumhurbaşkanı Macron’a, hükümete, meclis ve Genelkurmay Başkanlığı’na hitaben "Harekete geçin bayanlar ve baylar. Bu sefer mesele sipariş edilen duygular, hazır formüller veya medyatik olmak değil. İktidarınızı uzatmak ya da yeni iktidarlar kazanma meselesi de değil. Bu, ülkemizin, sizin de ülkenizin hayatta kalması ile ilgilidir" ifadesini kullandı.

Soruşturma açılır mı? Genç subay ve askerlerin bildirisi, generaller tarafından yayınlanan ilk metin ile başlayan "darbe" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Radikal sol ve sol partiler, ilk bildiri sonrası Paris savcılığına suç duyurusunda bulunarak generaller hakkında soruşturma açılmasını istedi. Ancak Paris Cumhuriyet Savcısı Remy Heitz, "cezai bir suç unsuru" bulunmadığı için soruşturma talebini reddetti. Genelkurmay Başkanlığı, "Askeri Ceza Yasası'nın, görev başında dini ya da politik konular hakkında görüş belirtme" yasağına uyulmadığı için, bildiriyi yayınlayan general ve subaylardan yalnızca 'aktif görevde olan' 18'i hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Radikal sağ Ulusal Bütünleşme (RN) hareketi lideri Marine Le Pen ise, bildiriye destek vererek, emekli generalleri kendi partisinde politika yapmaya çağırdı. Ancak aktif askerler tarafından yayınlanan ikinci bildirinin anonim olması, disiplin soruşturması olasılığını şimdilik ortadan kaldırıyor. "Demokrasilerde halk karar verir ! "