HABER

Fransa'da Atatürk Kapaklı Dergi Yok Satıyor

05.09.2019 22:47 | Son Güncelleme

Fransa'nın dev yayınevi Hachette, "Hachette Collections" yayınları çerçevesinde satışa sunduğu "Dünyayı Değiştirdiler/ Ils ont change le monde" serisinin 29'uncu sayısını Mustafa Kemal Atatürk'e ayırdı

Fransa'da Atatürk Kapaklı Dergi Yok Satıyor

Fransa'nın dev yayınevi Hachette, "Hachette Collections" yayınları çerçevesinde satışa sunduğu "Dünyayı Değiştirdiler/ Ils ont change le monde" serisinin 29'uncu sayısını Mustafa Kemal Atatürk'e ayırdı.

"20'inci Yüzyılın en büyük devlet adamları" başlığı altında dünya liderlerinin portrelerini yayınlayan Hachette Collection'un Atatürk sayısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakın bir tarihte, 28 Ağustos'ta satışa sunuldu.

Hachette'in, "Dünyayı değiştiren kadın ve erkeklerin hayatını öğrenin" sloganıyla satışa sunduğu serinin her sayısında, Charles de Gaulle'den Adolf Hitler'e, Joseph Stalin'den J.F. Kennedy'ye, François Mitterand'dan Nelson Mandela'ya kadar pek çok dünya liderinin yaşamı anlatılıyor.

Kiosklar ve internet üzerinden yapılan satışlarda, diğer liderlere ayrılan sayılarla ilgili satışlar aylardır sürerken, Atatürk sayısının internet üzerinden yapılan satışları daha ilk günlerde tükendi.

Fransa'da yaşayan Türkler, sosyal medya hesaplarından ve yazışma gruplarından, dergiyi alabilmek için birbirlerine sipariş verdi.

Journaux.fr sitesinde, aylardır satışı devam eden çok sayıda lidere ait sayıların satışı sürerken, Atatürk baskısı için "tükendi" yazısı yer aldı.

Aralık 2018'den bu yana farklı tarihlerde satışa sunulan Churchill, Gandhi, Mussolini ve Franco da tükenen sayılar arasında yer aldı.

Hachette Collections'un kendi sayfası üzerinden de bulunmayan Atatürk sayısı, okuyucuların yoğun talebi üzerine yeniden satışa sunuldu. Ancak, yeniden baskısı yapılan derginin posta sürecinin 3 hafta sürebileceği belirtildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Hayvansal Gıdadan Vazgeçildikçe İnme Riski ArtıyorHayvansal Gıdadan Vazgeçildikçe İnme Riski Artıyor
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Barış Planı Açıklandıktan Sonra İstifa EdecekABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Barış Planı Açıklandıktan Sonra İstifa Edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

Yeni bir doğalgaz projesi: 21 milyar dolar değerinde ve Kuzey Kutbu'nda

Yeni bir doğalgaz projesi başlıyor!

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

İran tankerini teslim etmesi için kaptana milyonlarca dolar teklif edilmiş

O kaptana milyonlarca dolar teklif edilmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.