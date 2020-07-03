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Fransa'da Başbakan Edouard Philippe istifa etti

03.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Philippe'in yeni başbakan atanana dek görevde kalacağı bildirildi.

Fransa'da Başbakan Edouard Philippe istifa etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Edouard Philippe'in hükümetin istifasını cumhurbaşkanına sunduğu ve istifanın kabul edildiği belirtildi. Philippe'in yeni başbakan atanana dek görevde kalacağı bildirildi.

Macron'un cumhurbaşkanlığına seçildiği 2017'den bu yana başbakan olarak görev yapan Philippe'in Fransa'da Macron'dan daha popüler bir isim olduğu belirtiliyor.

Macron'un kurucusu olduğu merkezci Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) geçen hafta sonu yapılan yerel seçimlerde iyi sonuç alamadı.

Philippe ise kuzeydeki liman kenti Le Havre'da belediye başkanlığını kazandı.

Philippe ile Macron'un görüşmesinin ardından hükümetin istifası konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Macron, Cuma günü yayımlanan bir mülakatta "yeni bir yol" vaadinde bulundu.

Fransa'da bir süredir hükümette değişiklik yapılması beklentisi vardı. Beş yıllık yönetim sürecinde cumhurbaşkanının bu tür uygulamalara gitmesi ülkede sık rastalan bir durum olarak görülüyor.

Fransa'da 'zorlu' iyileşme süreci

Üç yıl önce iktidara gelen Macron, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik bir krizle karşı karşıya.

Bölgesel gazetelere verdiği mülakatta Macron, Fransa'nın "çok zorlu" bir iyileşme süreci yaşayacağını, asıl önceliklerinin istihdamı korumak ve ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda bir yeniden inşa olduğunu ifade etti.

Philippe'in Başbakanlığa devam etmesi birkaç haftadır şüpheli görülüyordu. Philippe, Le Havre'da Pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Edouard Philippe

Fransa anayasası, başbakan olarak görevde olduğu sürece yerine başka birisini atama olanağı verse de bunun hükümette değişikliğe yol açabileceği belirtiliyordu.

Macron'un kurduğu LREM 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerden aldığı desteği koruyamadı. Hükümetinde bazı bakanlar istifa etti; Mayıs'ta ise parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Pazar günkü yerel seçimlerde Macron'un partisi başarı gösteremezken Yeşiller ve onların desteklediği sol adaylar önemli kazanımlar elde etti.

Le Figaro gazetesi ve France Info tarafından yapılan anketler, seçmenlerin dörtte üçünün cumhurbaşkanından siyasi bir değişim beklediğini gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 59'u Philippe'nin görevde kalmasından memnuniyetini ifade etmişti.

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