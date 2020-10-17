HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Başı Kesilen Öğretmen Cinayetinde 9 Gözaltı

Fransa'da Başı Kesilen Öğretmen Cinayetinde 9 Gözaltı

17.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

Fransız yetkililerin ‘İslamcı terörist’ olarak tanımladığı zanlı tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen cinayetle ilgili olarak 9 kişi gözaltına altındı

Fransa'da Başı Kesilen Öğretmen Cinayetinde 9 Gözaltı

Fransız yetkililerin ‘İslamcı terörist’ olarak tanımladığı zanlı tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen cinayetle ilgili olarak 9 kişi gözaltına altındı.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan ve Cumartesi günü ifadelerinin alınmasına başlanan 9 kişiden dördünün cinayet zanlısının akrabaları olduğu, aralarında birinin 18 yaşının altında olduğu belirtiliyor. Gece saatlerinde gözaltına alınan diğer 5 kişi arasında ise cinayete kurban giden öğretmenin görev yaptığı okuldaki öğrencilerin iki velisi bulunuyor.

Cuma akşam saatlerinde, Fransa’nın başkenti Paris’e yakın Conflans Sainte-Honorine’de yaşanan olayda genç bir adam 47 yaşındaki tarih öğretmeni Samuel Paty’yi başını keserek öldürdü. Olayın yaşandığı Bois d’Aulne Koleji yakınlarına, mahalle sakinlerinin şüpheli bir şahısla ilgili ihbarı üzerine gelen polis elinde bıçakla gördüğü saldırganı ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Saldırganın Çeçen uyruklu 18 yaşında bir genç olduğu belirtiliyor.

Öğretmenin derste Hz. Muhammed fotoğrafı gösterdiği iddiası

Ülkeyi sarsan cinayetle ilgili olarak, saldırının kurbanı olan tarih öğretmeni Paty’nin kısa bir süre önce derste öğrencilerine Hz. Muhammed'in fotoğraflarını gösterdiği, bunun da Müslüman ailelerin tepkisine yol açtığı iddiası gündeme geldi.

Cinayeti bir ‘İslamcı terör’ eylemi olarak tanımlayan Başbakan Jean Castex, “Sizinle, yaşadığım büyük öfkeyi paylaşmak istiyorum. Bu vahşi saldırıda, Fransa Cumhuriyeti’nin bel kemiği olan laiklik hedef alındı” şeklinde konuştu.

Öğrenci velisinin bir hafta önce yaptığı paylaşım

Cinayetten bir hafta önce kızının Paty’nin öğrencilerinden olduğunu söyleyen bir veli sosyal medyada paylaştığı bir videoda Paty’yi ‘haydut’ olarak nitelendirerek “güçlerimizi birleştirip ‘çocuklarımıza dokunmayın’ diyelim” şeklinde bir çağrı yapmıştı. Bu velinin gözaltına alınanlar arasında olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ülkeyi yasa boğan olay, Hz. Muhammed karikatürünü yayınlayan Charlie Hebdo dergisinin merkezine 2015 yılında düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de tarih öğretmeni Paty’nin ‘özgürlük düşmanları’ tarafından öldürüldüğünü savunarak, tepkisini “Cumhuriyetimiz asla terör ya da gözdağıyla karşılaştığında geri adım atmayacak” sözleriyle ifade etti.

Öğretmen cinayeti Müslüman liderler tarafından da kınandı.

Bordeaux Camisi’nde imam olarak görev yapan Tarık Kubru France Inter radyosuna verdiği röportajda, İslamcı militanların ya da sempatizanlarının saldırılarının Fransa’daki Müslüman toplulukları dehşete düşürdüğünü söyledi ve “Olaysız geçen her gün şükrediyoruz. İki ateşin arasında kaldık. Bu saldırılar hem Cumhuriyeti, toplumu, barışı hem de birliği teşvik eden dinimizin temelini hedef alıyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Anne ile bebeği aynı tabutta gömüldüAnne ile bebeği aynı tabutta gömüldü
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
Görenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Görenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
Papa ile aynı konutta kalan bir kişide koronavirüs tespit edildi
Vatikan'da koronavirüs alarmı!
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier karantinada
Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı
Gence'de saldırıya uğrayan anne ile bebeğini ölüm bile ayıramadı
Anne ile bebeği aynı tabutta gömüldü
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentini vurduğu anlar kamerada
Ermenistan'ın hain saldırısı böyle görüntülendi
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.