Fransa'da Başı Kesilen Öğretmen Cinayetinde 9 Gözaltı

Saldırganın Çeçen uyruklu 18 yaşında bir genç olduğu belirtiliyor.

Cuma akşam saatlerinde, Fransa’nın başkenti Paris’e yakın Conflans Sainte-Honorine’de yaşanan olayda genç bir adam 47 yaşındaki tarih öğretmeni Samuel Paty’yi başını keserek öldürdü. Olayın yaşandığı Bois d’Aulne Koleji yakınlarına, mahalle sakinlerinin şüpheli bir şahısla ilgili ihbarı üzerine gelen polis elinde bıçakla gördüğü saldırganı ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan ve Cumartesi günü ifadelerinin alınmasına başlanan 9 kişiden dördünün cinayet zanlısının akrabaları olduğu, aralarında birinin 18 yaşının altında olduğu belirtiliyor. Gece saatlerinde gözaltına alınan diğer 5 kişi arasında ise cinayete kurban giden öğretmenin görev yaptığı okuldaki öğrencilerin iki velisi bulunuyor.

Fransız yetkililerin ‘İslamcı terörist’ olarak tanımladığı zanlı tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen cinayetle ilgili olarak 9 kişi gözaltına altındı.

Ülkeyi sarsan cinayetle ilgili olarak, saldırının kurbanı olan tarih öğretmeni Paty’nin kısa bir süre önce derste öğrencilerine Hz. Muhammed'in fotoğraflarını gösterdiği, bunun da Müslüman ailelerin tepkisine yol açtığı iddiası gündeme geldi.

Cinayeti bir ‘İslamcı terör’ eylemi olarak tanımlayan Başbakan Jean Castex, “Sizinle, yaşadığım büyük öfkeyi paylaşmak istiyorum. Bu vahşi saldırıda, Fransa Cumhuriyeti’nin bel kemiği olan laiklik hedef alındı” şeklinde konuştu.

Öğrenci velisinin bir hafta önce yaptığı paylaşım

Cinayetten bir hafta önce kızının Paty’nin öğrencilerinden olduğunu söyleyen bir veli sosyal medyada paylaştığı bir videoda Paty’yi ‘haydut’ olarak nitelendirerek “güçlerimizi birleştirip ‘çocuklarımıza dokunmayın’ diyelim” şeklinde bir çağrı yapmıştı. Bu velinin gözaltına alınanlar arasında olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ülkeyi yasa boğan olay, Hz. Muhammed karikatürünü yayınlayan Charlie Hebdo dergisinin merkezine 2015 yılında düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de tarih öğretmeni Paty’nin ‘özgürlük düşmanları’ tarafından öldürüldüğünü savunarak, tepkisini “Cumhuriyetimiz asla terör ya da gözdağıyla karşılaştığında geri adım atmayacak” sözleriyle ifade etti.