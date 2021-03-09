“Fransa’da Başı Kesilen Öğretmen İftira Kurbanı”

Fransa'yı sarsan "Samuel Paty cinayetine" yol açan sözlerin "yalan" olduğu anlaşıldı. Derste Hz. Muhammed karikatürlerini gösterdiği ve "Müslüman öğrencilerden dışarı çıkmasını istediği" için hedef olan ve başı kesilerek öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin, 16 Ekim günkü saldırıda, bir öğrencinin söylediği yalana kurban gittiği ortaya çıktı.
"Bizden dışarı çıkmamızı istedi" diyen ve Paty aleyhinde sosyal medya üzerinden linç kampanyası başlamasına neden olan sözlerin sahibi 13 yaşındaki kız öğrenci, "O gün okulda olmadığını ve karikatüleri görmediğini, “Gördüm” diyerek yalan söylediğini itiraf etti.
Fransa'yı sarsan Samuel Paty cinayeti, Paris'in banliyölerinden Conflans-Sainte-Honorine'de bulunan Bois d'Aulne ortaokulunda tarih öğretmeni Paty'nin 6 Ekim'de, Hz. Muhammed karikatürlerini derste göstermesiyle başladı. Müslüman bir kız öğrenci o gün yaşananları ailesine, "Bize Hz. Muhammed karikatürlerini gösterdi, 'Müslüman öğrenciler el kaldırsın' dedi. Ardından bizi dışarı çıkardı" sözleriyle aktardı.
Bunun üzerine öğrencinin ailesi konuyu sosyal medyaya taşıyarak, okul yönetimine şikayettte bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan Paty karşıtı kampanya sonrası, Samuel Paty 10 gün sonra, 16 Ekim tarihinde, okul binasının önünde, Abdullah Anzarov adında 18 yaşında bir Çeçen genç tarafından başı kesilerek öldürüldü. Cinayet tüm Fransa'yı yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" yasası çalışmalarına hız verdi.
"O gün okulda değildim"
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, ismi açıklanmayan kız öğrencinin o gün okula gitmediği ortaya çıktı. İfadesi alınan öğrenci, yalan söylediğini itiraf etti. Genç öğrenci, "Eğer babama yalan söylemeseydim, o da sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyu yayınlamazdı ve Anzorov onunla temasa geçip bu drama yol açmazdı" dedi.
Öğrencinin babası Brahim Chinina, olayın ardından kızının ifadesi üzerine, hem sosyal medya üzerinden bu olaya tepki gösterilmesi çağrısı yaptı, hem de okul aleyhinde suç duyurusunda bulundu. Chinina'ya eşlik eden, "İslamcı militan" olarak tanımlanan Abdülhakim Sefrioui ve Chinina aleyhinde polis "cinayete suç ortaklığı" iddiasıyla soruşturma başlattı. Olaya ilişkin 6'sı öğrenci, toplam 14 kişi aleyhindeki soruşturma devam ediyor.
AFP haber ajansına konuşan öğrencinin avukatı Mbeko Tabula, müvekkilinin "bir kez yalan söylediğini ve ardından bu yalandan vazgeçmediğini" dile getirdi. Tabula, "Ortada çok rahatsız edici bir durum vardı ve bunu anlatabilmek için daha fazla şey söylemek zorunda hissetti. Müvekkilim, maalesef işlerin hangi noktaya varacağını kavrayacak yaşta değil" dedi.
Samuel Paty'nin ailesinin avukatı Virginie Le Roy ise, "Bu açıklamanın çok geç olduğunu, ama ailesinin bunu Samuel Paty'nin onurunu geri kazanması için önemli bulduğunu, oğullarının asla Müslüman öğrencileri ayırmadığını, onlardan asla el kaldırarak dışarı çıkmalarını istemediğini savunduklarını" belirtti.
Suriye bağlantısı şüphesi
Polis halen devam eden soruşturma kapsamında, Abdullah Anzorov'un, Samuel Paty'nin kafasını kesmesinin ardından, Suriye'de bir gazetede çalıştığı belirlenen Faruk Şami adlı bir kişiyle temasa geçtiğini belirledi. Saldırgan, Paty'yi öldürdükten sonra telefonundan Faruk Şami ile telefon görüşmesi yaptı. Bu, saldırganın polis tarafından vurulmadan önceki son konuşması oldu. Polis, bu konuşmadan hareket ederek, cinayet talimatının Suriye'den gelme ihtimali üzerinde duruyor.