“Fransa’da Başı Kesilen Öğretmen İftira Kurbanı”

Fransa'yı sarsan "Samuel Paty cinayetine" yol açan sözlerin "yalan" olduğu anlaşıldı. Derste Hz. Muhammed karikatürlerini gösterdiği ve "Müslüman öğrencilerden dışarı çıkmasını istediği" için hedef olan ve başı kesilerek öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin, 16 Ekim günkü saldırıda, bir öğrencinin söylediği yalana kurban gittiği ortaya çıktı.

"Bizden dışarı çıkmamızı istedi" diyen ve Paty aleyhinde sosyal medya üzerinden linç kampanyası başlamasına neden olan sözlerin sahibi 13 yaşındaki kız öğrenci, "O gün okulda olmadığını ve karikatüleri görmediğini, “Gördüm” diyerek yalan söylediğini itiraf etti.

Fransa'yı sarsan Samuel Paty cinayeti, Paris'in banliyölerinden Conflans-Sainte-Honorine'de bulunan Bois d'Aulne ortaokulunda tarih öğretmeni Paty'nin 6 Ekim'de, Hz. Muhammed karikatürlerini derste göstermesiyle başladı. Müslüman bir kız öğrenci o gün yaşananları ailesine, "Bize Hz. Muhammed karikatürlerini gösterdi, 'Müslüman öğrenciler el kaldırsın' dedi. Ardından bizi dışarı çıkardı" sözleriyle aktardı.