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Fransa’da Basın Yasağı Getiren Madde Askıya Alındı

30.11.2020 19:33 | Son Güncelleme:
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Fransa’da Basın Yasağı Getiren Madde Askıya Alındı

Cumhurbaşkanı Macron, Küresel Güvenlik Yasası’nın polis şiddetini görüntülemeyi yasaklayan 24'üncü maddesinin tümüyle yeniden yazılması için askıya alınması talimatı verdi

Fransa'da iki haftadır süren ve yüzbinlerce kişinin katıldığı "Özgürlük Yürüyüşleri" hükümete geri adım attırdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda görüştüğü parti yöneticileri ve İçişleri Bakanı'na, protesto eylemlerini tetikleyen "polis şiddetini görüntülemeyi yasaklayan 24'üncü maddenin tümüyle yeniden yazılması için askıya alınması" talimatı verdi.

Fransa'da polis şiddeti tartışmalarına rağmen, Küresel Güvenlik Yasası'nın "eylemler sırasında polisi görüntülemeyi yasaklayan ve yasağa uymayanlara 1 yıla kadar hapis, 45 bin Euro para cezası verilmesini" öngören 24. maddesiyle birlikte kabul edilmesi, Fransızları sokağa döktü.

Haftasonu düzenlenen "Baskıcı Yasaya Karşı Özgürlük Yürüyüşü"ne ülke genelinde 500 bin kişinin katılınca, Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda iktidar grubunun yöneticilerini ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ı acil toplantıya çağırdı.

BFM TV Haber kanalının, toplantının içeriğine ilişkin verdiği bilgilere göre Macron, parti yöneticileri ve İçişleri Bakanı’nı sert sözlerle eleştirerek, "Liberal olmayan bir yönetim bizim kimliğimiz olamaz. Derhal yasa askıya alınsın ve yeniden yazılsın" dedi.

Elysee'deki toplantının ardından, diğer yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenleyen İçişleri eski Bakanı, iktidar partisi LREM Grup Başkanı Christophe Castaner, "Yasanın tümüyle yeniden yazılmasını istiyoruz. Birincisi ‘Bilgi edinme, bilgi yayma hakkıyla polisin güvenliğini sağlamayı aynı anda gözeten, daha dengeli bir metin yazılması için 24'üncü madde tümüyle askıya alındı. Madde üzerinde çok sayıda soru işareti var. Hükümetimiz hiçbir zaman gazetecilerin çalışmalarını engellemeye yönelik bir uygulamayı getirmek istemedi. Ama polislerin güvenliğini de, ifade özgürlüğü kadar sağlamalıyız. Bu kadar önemli bir konuda yaşanan bu belirsizliği gidermek, bütün şüpheleri ortadan kaldırmak için maddenin tümüyle yeniden yazılmasına karar verdik" dedi.

Hükümet, yasanın Senato'daki görüşmeleri sırasında maddenin yeni halini tartışmaya sunacak.

Polis şiddeti tartışmaları dinmiyor

Fransa'da Sarı Yelekler hareketinden bu yana polis şiddeti tartışmaları bitmiyor. Coroan virüsü pandemisi nedeniyle bir süreliğine yatışan tartışmalar, birbiri ardına ortaya çıkan video görüntüleri ve eylemlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle yeniden alevlendi.

Özellikle 4 polisin, Paris'te bir siyah müzik prodüktörünü kıyasıya dövdüğünü gösteren ve sosyal medyada 10 milyonu aşkın kullanıcı tarafından izlenen görüntüler Fransa'da polise karşı öfkeyi artırdı. Savcılık, dört polis hakkında soruşturma başlatılmasına, ikisinin "davaya kadar" tutuklu kalmasına karar verdi.

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