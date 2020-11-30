Fransa’da Basın Yasağı Getiren Madde Askıya Alındı

BFM TV Haber kanalının, toplantının içeriğine ilişkin verdiği bilgilere göre Macron, parti yöneticileri ve İçişleri Bakanı’nı sert sözlerle eleştirerek, "Liberal olmayan bir yönetim bizim kimliğimiz olamaz. Derhal yasa askıya alınsın ve yeniden yazılsın" dedi.

Fransa'da polis şiddeti tartışmalarına rağmen, Küresel Güvenlik Yasası'nın "eylemler sırasında polisi görüntülemeyi yasaklayan ve yasağa uymayanlara 1 yıla kadar hapis, 45 bin Euro para cezası verilmesini" öngören 24. maddesiyle birlikte kabul edilmesi, Fransızları sokağa döktü.

Fransa'da iki haftadır süren ve yüzbinlerce kişinin katıldığı "Özgürlük Yürüyüşleri" hükümete geri adım attırdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda görüştüğü parti yöneticileri ve İçişleri Bakanı'na, protesto eylemlerini tetikleyen "polis şiddetini görüntülemeyi yasaklayan 24'üncü maddenin tümüyle yeniden yazılması için askıya alınması" talimatı verdi.

Elysee'deki toplantının ardından, diğer yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenleyen İçişleri eski Bakanı, iktidar partisi LREM Grup Başkanı Christophe Castaner, "Yasanın tümüyle yeniden yazılmasını istiyoruz. Birincisi ‘Bilgi edinme, bilgi yayma hakkıyla polisin güvenliğini sağlamayı aynı anda gözeten, daha dengeli bir metin yazılması için 24'üncü madde tümüyle askıya alındı. Madde üzerinde çok sayıda soru işareti var. Hükümetimiz hiçbir zaman gazetecilerin çalışmalarını engellemeye yönelik bir uygulamayı getirmek istemedi. Ama polislerin güvenliğini de, ifade özgürlüğü kadar sağlamalıyız. Bu kadar önemli bir konuda yaşanan bu belirsizliği gidermek, bütün şüpheleri ortadan kaldırmak için maddenin tümüyle yeniden yazılmasına karar verdik" dedi.

Hükümet, yasanın Senato'daki görüşmeleri sırasında maddenin yeni halini tartışmaya sunacak.

Polis şiddeti tartışmaları dinmiyor

Fransa'da Sarı Yelekler hareketinden bu yana polis şiddeti tartışmaları bitmiyor. Coroan virüsü pandemisi nedeniyle bir süreliğine yatışan tartışmalar, birbiri ardına ortaya çıkan video görüntüleri ve eylemlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle yeniden alevlendi.

Özellikle 4 polisin, Paris'te bir siyah müzik prodüktörünü kıyasıya dövdüğünü gösteren ve sosyal medyada 10 milyonu aşkın kullanıcı tarafından izlenen görüntüler Fransa'da polise karşı öfkeyi artırdı. Savcılık, dört polis hakkında soruşturma başlatılmasına, ikisinin "davaya kadar" tutuklu kalmasına karar verdi.

