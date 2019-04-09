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Fransa'da bazı partilerden referandum girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

Fransa'da bazı partilerden referandum girişimi

PARİS (AA) - Fransa'da merkez sol Sosyalist Partisi (PS), merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) hükümetin Paris'teki Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarını özelleştirmek istemesine karşı referandum düzenlenmesi için girişimde bulundu.

PS milletvekili Boris Vallaud, basına yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarının özelleştirilmesine karşı çıkan PS, LR ve PCF'nin bu konuda referandum düzenlenmesi için 197 milletvekilinin imzasını topladığını belirtti.

Otoyolların özelleştirilmesiyle oluşan sorunların başkentteki havalimanları için tekrarlanmasını istemediklerini vurgulayan Vallaud, bu nedenle bu konuyu halka soracaklarını kaydetti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nden milletvekili Eric Coquerel de bu referandumun düzenlenmesine destek verdiklerini açıkladı.

Söz konusu havalimanlarının özelleştirilmesi için hazırlanan yasa tasarısının gelecek günlerde Ulusal Mecliste oylanması bekleniyor.

Fransa'da referandum düzenlenmesi için 185 milletvekili ve 4,5 milyon seçmenin imzası ile Anayasa Mahkemesinin onayı gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa referandum

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