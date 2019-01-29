Fransa’da bebek bezlerinde kimyasal madde bulundu

Fransa Ulusal Sağlık Ajansı Anses, bebek bezlerinde güvenlik sınırını aşan kimyasal madde bulunduğunu bildirdi.

Fransa Ulusal Sağlık Ajansı Anses’den yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinde, bebek bezlerinde bitki öldürücü olarak kullanılan bir ilacın temel maddesi olan glyphosate maddesi de dahil olmak üzere, insan sağlığını tehdit eden kimyasallar bulunduğu bildirildi. Anses Ajansı, bebek bezleri üzerinde yapılan bu testlerin dünyada herhangi bir ulusal sağlık ve güvenlik organı tarafından ilk kez yapıldığını aktardı. Ajans, bahse konu kimyasalların bebekler için olası riskleri göz önüne alınarak, acil eylem çağrısında bulundu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Fransa Sağlık Bakanı Agns Buzyn, bebek bezlerinde bebeklerin sağlığını tehdit edebilecek ciddi bir riskin bulunmadığını ve acil önlem gerektiren bir tehlikenin olmadığını kaydetti. Bakan Buzyn, yaptığı açıklamada "Bebekler için bez kullanmaya devam edilmeli. Biz bu bezleri en az 50 yıldır kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık, Maliye ve Çevre Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada ise, bebek bezi üreticilerinin 15 gün içerisinde konu ile ilgili harekete geçmesi gerektiği bildirildi.

Fransa’da marketlerde bulunan farklı markalardaki tek kullanımlık bebek bezleri üzerinden çalışma yürüten Anses Sağlık Ajansı, bebeklerin 3 yaşa kadar 4 bine yakın bebek bezi kullandığını ifade etti. Testlerin sonuçları herhangi bir markayı içermezken, rapor sonuçlarının, ülkedeki tüm marketleri kapsadığı aktarıldı. Bunun yanında, Fransa’da bulunan bazı bebek bezi markalarının diğer ülkelerde de satıldığı belirtildi.

