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Fransa'da bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Trappes kentinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti - Saldırgan, polis operasyonuyla öldürüldü

PARİS (AA) - Fransa'nın Trappes kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşımını yitirdi,1 kişi ağır yaralandı.

Yvelines Valiliğinden yapılan açıklamada, Paris'in 30 kilometre batısındaki Trappes kentinin merkezinde sabah saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, saldırganın polisin düzenlediği operasyonla öldürüldüğü kaydedildi.

Europe 1'de yer alan haberde, 1982 doğumlu saldırganın Trappes'ta Camille Claudel caddesinde bir müstakil eve girdiği ve 20 dakika sonra elinde bıçakla çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde ise saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Fransa Trappes

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