Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Trappes kentinde, bir şahıs sabah saatlerinde 3 kişiye bıçakla saldırdı. Kamel S. adındaki saldırganın yaraladığı 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurbanların saldırganın annesi ve kız kardeşi olduğu belirlenince 'aile dramı' olduğu ihtimali öne çıktı. Ancak saldırganın terör şüphelisi olarak izlenmesi ve saldırıyı IŞİD'in üstlenmesi de terör saldırısı ihtimalini de güçlendirdi.

Saldırı, Paris'in teröre en çok militan veren banliyölerinden birisi olarak bilinen Trappes kentinde, Camille Claudel caddesi üzerinde, sabah saat 10.00 civarında meydana geldi. Kamel S. adındaki saldırgan, elindeki uzunca bir bıçakla etrafına saldırarak, sonradan annesi ve kız kardeşi olduğu belirlenen 2 kişiyi öldürdü, kimliği henüz belirlenemeyen yoldan geçen bir kişiyi de ağır yaraladı.

Polisin hızla olay yerine gelmesi üzerine bir eve sığınan zanlı, daha sonra aileye ait olduğu belirlenen evin etrafını sarması üzerine, dışarı çıkarak "Allahüekber" diye bağırarak polise doğru saldırdı. Bunun üzerine polis saldırgana ateş ederek etkisiz hale getirdi, ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen, saldırgan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.