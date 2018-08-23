Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Trappes kentinde, bir şahıs sabah saatlerinde 3 kişiye bıçakla saldırdı. Kamel S. adındaki saldırganın yaraladığı 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurbanların saldırganın annesi ve kız kardeşi olduğu belirlenince 'aile dramı' olduğu ihtimali öne çıktı. Ancak saldırganın terör şüphelisi olarak izlenmesi ve saldırıyı IŞİD'in üstlenmesi de terör saldırısı ihtimalini de güçlendirdi.
Saldırı, Paris'in teröre en çok militan veren banliyölerinden birisi olarak bilinen Trappes kentinde, Camille Claudel caddesi üzerinde, sabah saat 10.00 civarında meydana geldi. Kamel S. adındaki saldırgan, elindeki uzunca bir bıçakla etrafına saldırarak, sonradan annesi ve kız kardeşi olduğu belirlenen 2 kişiyi öldürdü, kimliği henüz belirlenemeyen yoldan geçen bir kişiyi de ağır yaraladı.
Polisin hızla olay yerine gelmesi üzerine bir eve sığınan zanlı, daha sonra aileye ait olduğu belirlenen evin etrafını sarması üzerine, dışarı çıkarak "Allahüekber" diye bağırarak polise doğru saldırdı. Bunun üzerine polis saldırgana ateş ederek etkisiz hale getirdi, ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen, saldırgan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.
Terör fişinde kayıtlı
Polis kaynakları, saldırganın 1982 doğumlu Kamel S. olduğunu ve 2016 yılından bu yana terör şüphelilerinin izlendiği güvenlik fişinde kayıtlı olduğunu belirtti. Kamel S'in, açıkça, kamusal alanda terörü övdüğü ve bu nedenle ceza aldığı da verilen bilgiler arasında.
İlk bulgular, önce saldırının terör amaçlı olduğu ihtimalini güçlendirdi. Ancak daha sonra kurbanların saldırganın annesi ve kızkardeşi olduğu anlaşılınca, polis 'aile dramı' ihtimalini de güçlü bir olasılık olarak araştırmaya başladı.
IŞİD saldırıyı üstlendi
Saldırıdan yalnızca bir saat sonra IŞİD, resmi propaganda sitesi Amaq üzerinden saldırıyı üstlendi. Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerard Collomb, zanlının ileri seviyede psikolojik sorunları olduğuna dikkat çekerek, "terör ihtimalinden çok, bireysel suç olasılığının da incelendiğini" dile getirdi.
Saldırıya ilişkin soruşturma açan polis, delil ve tanıklıklar ışığında, saldırının nedenini araştırıyor.
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