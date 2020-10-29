Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

Fransa’nın Nice kentinde bir kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın yakalandığı öğrenilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını doğruladı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kriz masası oluşturulduğunu söyledi.