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Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Fransa’nın Nice kentinde bir kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.Fransa’nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Fransa’nın Nice kentinde bir kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın yakalandığı öğrenilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını doğruladı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

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