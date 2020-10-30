Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı

Macron ayrıca Fransa'da kiliseler ve okullar gibi halka açık yerleri korumakla görevlendirilen askerlerin sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını açıkladı.

Aioussaoi'nin geçen ay bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adasına gittiği, İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.

Fransa'da saldırı sonrası ulusal güvenlik alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Türkiye saldırıyı kınadı

Öte yandan, Türkiye Dişişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla Nice'deki saldırıyı kınadı.

Açıklamada "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

Bu arada Perşembe günü biri Fransa'da diğeri Suudi Arabistan'da iki saldırı daha düzenlendi.

Fransa'nın güneyinde Avignon kenti yakınlarındaki Montfavet bölgesinde, elinde tabancayla polisleri tehdit eden bir kişi vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransa Konsolosluğu dışında bir güvenlik görevlisine saldırı düzenlendi. Zanlı gözaltına alınırken, güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.