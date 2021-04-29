Fransa'da Bildiri Yayınlayan Aktif Görevdeki 18 Askere Soruşturma

Lecointre, "Başlatılan süreç, istisnai bir süreç. İmza atan askerlerin her biri Yüksek Askeri Konsey'e getirilecek. Sonuçta, bu kişiler hakkında askeri disiplin cezası verilecek. Eğer ordudan atılmalarına gerek görülürse, bu konudaki kararnameyi Cumhurbaşkanı imzalayacak. Bu askerlerin emekli edilmesine karar verilmesini diliyorum. Yüksek rütbeliler için ceza daha ağır olacak. Çünkü sorumluluk ne kadar yükselirse, tarafsızlık ve örnek olma yükümlülüğü de o kadar artar" dedi.

Le Parisien gazetesine konuşan Genelkurmay Başkanı François Lecointre, aktif görevde olduğu halde bildiriye imza attığı tespit edilen 4'ü subay 18 askerin, Yüksek Askeri Konsey'de hesap vereceğini açıkladı. İmzacı subayların "ordudan atılmasına kadar gidecek bir prosedür" başlattıklarını açıklayan General Lecointre, Savunma Bakanı Florence Parly'nin talimatı üzerine bu süreci başlattıklarını kaydetti.

Fransa'da, "ülkenin parçalanmaya doğru gittiği" konusunda hükümeti uyararak "gerekirse göreve hazır olduklarını" açıklayan bir bildiri yayınlayan askerler hakkında soruşturma başlatıldı. Genelkurmay Başkanı François Lecointre, 20 general, 200 subay ve binlerce askerin imzaladığı bildiride aktif görevde olduğu tespit edilen 18 asker hakkında "ordudan atılma istemiyle" soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sessiz kalmaya devam ederken, Başbakan Jean Castex, "Askerler tarafından yayınlanan bildirinin ordunun onuruna ve cumhuriyet değerlerine karşı olduğunu" dile getirdi. Castex, bildiriye destek veren aşırı sağ lider Marine Le Pen'i eleştirerek, "Eğer bu bildiri siyasi amaçlar için kullanılmasaydı, önemsiz bir olay olabilirdi. Le Pen gibi devlette görev almaya talip bir kişi nasıl böyle bir girişimi destekleyebilir?" diye konuştu.

Ceza riski ne?

Savunma Bakanı Florence Parly de, bir önceki gün yaptığı açıklamada, bildiriyi "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu açıklayarak, imzacı askerlere ceza verilmesini istediklerini belirtmişti. İmzacı askerler, "üniforma giyme yasağı, askeri kimliklerinin ellerinden alınması ve ordudan uzaklaştırma" gibi pek çok ceza alma riski ile karşı karşıya.

Aşırı sağ ve sağ politikacıların destek verdiği generaller, bu açıklamaların ardından ülkedeki tüm haber kanallarına çıkarak bildiriyi savunmaya devam etti. İmzacı emekli generallerden Emmanuel de Richoufftz, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm, devlet sorunların tam olarak farkında değil. Bir asker, emekli olduktan sonra bir sivile dönüşür ve herkes gibi görüşlerini açıklama hakkına sahip bir yurttaştır. Görüşlerimizi açıklamamız çok önemli" dedi.