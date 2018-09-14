HABER

Fransa'da bilgisayar ve cep telefonlarına yıllık vergi geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

Kültür Bakanı Françoise Nyssen, ülkede yılda bir kez alınan 138 avroluk televizyon vergisinin bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara da uygulanacağını açıkladı

PARİS (AA) - Fransa Kültür Bakanı Françoise Nyssen, ülkede yılda bir kez alınan 138 avroluk televizyon vergisinin dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara da uygulanacağını söyledi.

Nyssen, La Rochelle kentinde düzenlenen bir festivalin açılışında konuştu.

Kamu yayıncısı televizyon ve radyoların bütçelerine katkı amacıyla her yıl hane başı 138 avro vergi toplandığını kaydeden Nyssen, bu vergi türünde reforma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Verginin sadece televizyon sahiplerini kapsamaması gerektiğini ve bilgisayar, tablet ile akıllı telefonların da bu vergiye dahil edilmesi gerektiğini belirten Nyssen, 2020 bütçesine yetiştirilmek üzere konu hakkında çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Fransa'da televizyonlardan, satın alma sürecinde alınan vergi dışında yılda bir kereye mahsus olmak üzere, bulundurma ve kullanma vergisi alınıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl ekim ayında yaptığı bir açıklamada, artık alışkanlıkların değiştiğini, bilgisayar veya akıllı telefonların televizyon işlevi görebildiğini hatırlatarak, kamuoyunda "televizyon vergisi" olarak bilinen verginin alanının genişletileceği sinyalini vermişti.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
8 yaşındaki Yağmur, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda8 yaşındaki Yağmur, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda
Üniversiteye canlı model alımına YÖK engeliÜniversiteye canlı model alımına YÖK engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Kültür Bakanı Françoise Nyssen Televizyon vergisi

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.