Fransa'da binden fazla kişinin ismi seçmen listesinden silindi

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Sacha Briand, kentte binden fazla kişinin isimlerinin seçmen listesinden silindiğini bildirdi.

Briand, yerel France Bleu gazetesine yaptığı açıklamada, kentte binden fazla kişinin isimlerinin seçmen listesinden silindiği ve bu kişilerin dün düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanamadığını belirtti.

Bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Briand, gelecek yıl yerel seçimlerin yapılacağını, bu nedenle bu tür hataların tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Toulouse Belediyesinden yapılan açıklamada, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından seçmen listesi oluşturulurken söz konusu kişilerin isimlerinin listeden silindiği savunuldu.

Açıklamada, belediyenin bu hatanın düzeltilmesi için İçişleri Bakanlığına başvuracağı belirtildi.

Seçmen listesinde ismi silinenlerden Anne Christine, France Bleu gazetesine, dün oy vermeye gittiğini ancak oy kullanamadığını söyledi.

Christine, "Oy vermeye gittiğimde, bana ismimin seçmen listesinde olmadığını söylendi. Çok öfkeliyim, hakkım elimden alındı. Bununla ilgili daha önce uyarılmadım. Arkadaşım da oy kullanmaya gitti ancak kendisine isminin seçmen listesinden silindiğini söylediler." dedi.

