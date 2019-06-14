HABER

Fransa'da Binlerce Kişi Bünyamin İçin Yürüdü

14.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lorient kentinde, polis takibinden kaçarken kaza yaparak 2 Türk çocuğu ezen, ve 1'inin ölümüne sebep olan zanlıyı protesto etmek için "beyaz yürüyüş" düzenlendi

Fransa'da Binlerce Kişi Bünyamin İçin Yürüdü

Fransa'nın Lorient kentinde, polis takibinden kaçarken kaza yaparak 2 Türk çocuğu ezen, ve 1'inin ölümüne sebep olan zanlıyı protesto etmek için "beyaz yürüyüş" düzenlendi. Yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı yürüyüşte mahalle halkı ölen Bünyamin Aslan ile hastanede hayat mücadelesi veren Samet Aslan'ın ailelerine destek verdi.

Polis halen kaçak olan 20 yaşındaki şoför Killian Le Reste'i ararken olay sırasında araçta bulunan kız arkadaşı Gaelle T. ise teslim oldu.

Lorient kenti, 5 gündür, polisten kaçan 20 yaşındaki Killian Le Reste adlı ehliyetsiz bir şoför tarafından ezilen Bünyamin ve Samet Aslan'a ağlıyor.

Kazada yaşamını yitiren Bünyamin'in naaşı, Perşembe günü kılınan cenaze namazının ardından memlekti Ağrı'ya gönderildi. Bünyamin’in naaşına ailesiyle birlikte 20 kişilik bir grup eşlik etti.

Cenaze töreninin ardından, Bünyamin'in okul arkadaşları ve öğretmenlerinin girişimiyle kentte Fransızlar'ın "beyaz yürüyüş" adını verdiği sessiz yürüyüş düzenlendi. Okul arkadaşları ve kuzenlerinin "Samet-Bünyamin" pankartı taşıdığı beyaz yürüyüşte, kent sakinleri de beyaz güllerle, Lorient Türk Derneği'nden, kaza yerine kadar yürüdü.

Aileler, sürücünün çocuklara çarptıktan sonra kaçmasını kınayarak, "Orada ölen bizim çocuğumuz daolabilirdi. Yaşananlar gerçekten çok üzücü. İki çocuğu ezdikten sonra kaçmak ise insanlık dışı. Mutlaka bunun hesabı verilmeli" dediler.

Çocuklar ve mahalle sakinleri, ellerindeki çiçekleri, Pazar gününden bu yana çiçek ve oyuncaklarla donatılan kaza yerine bırakarak yürüyüşü sonlandırdı.

VOA Türkçe'ye bilgi veren Lorient Türk Derneği eski Başkanı Ahmet Makas, "Yürüyüşe 1.500 kişi katıldı. Gerçekten çok yoğun bir katılım oldu. Katılanların yüzde 80'i Fransız’dı. Ailenin acısı tarif edilemez ama halkın sahip çıkması acıları biraz olsun hafifletiyor işte. Yalnız olmadığımızı gördük. Okul arkadaşları ve öğretmenleri en önde, bizden çok çalıştılar. Belediye, emniyet, savcılık hepsi seferber oldu. Brest Hastanesi doktorları Samet'i yaşatmak için var gücüyle çalışıyor. Psikolojik destek ünitesi kurdular. Biz de dernek olarak aileyi yalnız bırakmadık. Şimdi ailenin tek isteği Samet'in kurtulması ve bunu yapan şahsın mutlaka adalet önünde hesap vermesi" dedi.

Samet'in hayati tehlikesi sürüyor

Brest Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Samet'in ailesinin bekleyişi ise devam ediyor. Samet, vücudundaki ağır kırıkların yol açtığı ağrılar nedeniyle suni komada tutuluyor. Doktorlar, beyin MR’ının ardından, Samet'in beynindeki durumun sabitleştiğini, hatta giderek daha umut verici gelişme yaşandığını belirttiler. Ancak göğüs kafesinin de kırılması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Samet'in üniteye bağlı olarak nefes aldığı ve suni komada tutulmaya devam edeceği öğrenildi.

Kız arkadaşı teslim oldu

Türk Derneği'ne gelerek zanlının yaklanması için her şeyi yapacaklarını açıklayan Lorient Polisi ise, 5 gündür tüm gücüyle 20 yaşındaki firari zanlı Killian Le Reste'i arıyor. Zanlının bulunamaması üzerine hem Le Reste hem de araçta bulunan kız arkadaşının fotoğraflarını yayınlayan polis, yakın kentlerdeki polis ekipleri ve Fransız sınır polisiyle de işbirliği içinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi polise teslim olan 21 yaşındaki Gaelle T., Killian'dan kazanın hemen ardından ayrıldıklarını, nerede olduğunu bilmediğini ve 3 günü ormanda geçirdiğini anlattı. Sorgusu halen devam eden genç kız, polise olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve ne yapacağını bilemediği için 3 gün ormanda saklandığını söyledi. Ancak polis, 3 gün ormanda kalan birisi için "fazla temiz giyimli" olan genç kadının ifadelerinin de tutarlı olmadığını düşünüyor. Savcılık, "zor durumda olan birisine yardım etmemek" iddiasıyla Gaelle T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yasalara göre, genç kadın 7 yıla kadar hapis cezası alabilir.

France 2 Televizyonu, polisin zanlının yeri hakkında bilgi sahibi olduğu ve sürpriz bir şekilde yakalamaya hazırlandığını duyurdu. Aslan ailesine yakın eski dernek başkanı Ahmet Makas ise, "Kaçak şahıs halen yakalanamadı. Kız arkadaşı Killian Le Reste'in yerini bilmediğini söylüyor. Ama ifadelerinin çelişkili olduğu bilgisini alıyoruz. Polis bu ifadelere güvenmiyor. Yakınları ise, kesinlikle teslim olmayı seçmeyeceğini söylüyor. Ama er ya da geç yakalanacaktır. Tüm Fransız polisi peşinde çünkü " dedi.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
İkisi Muhabir 38 Kişiye ‘Ekonomik İstikrarı Zayıflatma’ Davasıİkisi Muhabir 38 Kişiye ‘Ekonomik İstikrarı Zayıflatma’ Davası
ABD’nin Huawei Endişesi Türkiye’nin 5G Tercihini Etkiler mi?ABD’nin Huawei Endişesi Türkiye’nin 5G Tercihini Etkiler mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Durmuyor! Bir bikinili paylaşım daha!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Uber uçan taksi çıkarıyor!

İşte Uber'in uçan taksisi

Sadece camiler değil Müslüman mezarlıklarını da yıkıyorlar!

Sadece camiler değil Müslüman mezarlıklarını da yıkıyorlar!

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist 'suçsuzum' dedi

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist 'suçsuzum' dedi

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.