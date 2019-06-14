Fransa'da Binlerce Kişi Bünyamin İçin Yürüdü

Cenaze töreninin ardından, Bünyamin'in okul arkadaşları ve öğretmenlerinin girişimiyle kentte Fransızlar'ın "beyaz yürüyüş" adını verdiği sessiz yürüyüş düzenlendi. Okul arkadaşları ve kuzenlerinin "Samet-Bünyamin" pankartı taşıdığı beyaz yürüyüşte, kent sakinleri de beyaz güllerle, Lorient Türk Derneği'nden, kaza yerine kadar yürüdü.

Polis halen kaçak olan 20 yaşındaki şoför Killian Le Reste'i ararken olay sırasında araçta bulunan kız arkadaşı Gaelle T. ise teslim oldu.

Fransa'nın Lorient kentinde, polis takibinden kaçarken kaza yaparak 2 Türk çocuğu ezen, ve 1'inin ölümüne sebep olan zanlıyı protesto etmek için "beyaz yürüyüş" düzenlendi. Yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı yürüyüşte mahalle halkı ölen Bünyamin Aslan ile hastanede hayat mücadelesi veren Samet Aslan'ın ailelerine destek verdi.

VOA Türkçe'ye bilgi veren Lorient Türk Derneği eski Başkanı Ahmet Makas, "Yürüyüşe 1.500 kişi katıldı. Gerçekten çok yoğun bir katılım oldu. Katılanların yüzde 80'i Fransız’dı. Ailenin acısı tarif edilemez ama halkın sahip çıkması acıları biraz olsun hafifletiyor işte. Yalnız olmadığımızı gördük. Okul arkadaşları ve öğretmenleri en önde, bizden çok çalıştılar. Belediye, emniyet, savcılık hepsi seferber oldu. Brest Hastanesi doktorları Samet'i yaşatmak için var gücüyle çalışıyor. Psikolojik destek ünitesi kurdular. Biz de dernek olarak aileyi yalnız bırakmadık. Şimdi ailenin tek isteği Samet'in kurtulması ve bunu yapan şahsın mutlaka adalet önünde hesap vermesi" dedi.

Çocuklar ve mahalle sakinleri, ellerindeki çiçekleri, Pazar gününden bu yana çiçek ve oyuncaklarla donatılan kaza yerine bırakarak yürüyüşü sonlandırdı.

Aileler, sürücünün çocuklara çarptıktan sonra kaçmasını kınayarak, "Orada ölen bizim çocuğumuz daolabilirdi. Yaşananlar gerçekten çok üzücü. İki çocuğu ezdikten sonra kaçmak ise insanlık dışı. Mutlaka bunun hesabı verilmeli" dediler.

Samet'in hayati tehlikesi sürüyor

Brest Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Samet'in ailesinin bekleyişi ise devam ediyor. Samet, vücudundaki ağır kırıkların yol açtığı ağrılar nedeniyle suni komada tutuluyor. Doktorlar, beyin MR’ının ardından, Samet'in beynindeki durumun sabitleştiğini, hatta giderek daha umut verici gelişme yaşandığını belirttiler. Ancak göğüs kafesinin de kırılması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Samet'in üniteye bağlı olarak nefes aldığı ve suni komada tutulmaya devam edeceği öğrenildi.

Kız arkadaşı teslim oldu

Türk Derneği'ne gelerek zanlının yaklanması için her şeyi yapacaklarını açıklayan Lorient Polisi ise, 5 gündür tüm gücüyle 20 yaşındaki firari zanlı Killian Le Reste'i arıyor. Zanlının bulunamaması üzerine hem Le Reste hem de araçta bulunan kız arkadaşının fotoğraflarını yayınlayan polis, yakın kentlerdeki polis ekipleri ve Fransız sınır polisiyle de işbirliği içinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi polise teslim olan 21 yaşındaki Gaelle T., Killian'dan kazanın hemen ardından ayrıldıklarını, nerede olduğunu bilmediğini ve 3 günü ormanda geçirdiğini anlattı. Sorgusu halen devam eden genç kız, polise olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve ne yapacağını bilemediği için 3 gün ormanda saklandığını söyledi. Ancak polis, 3 gün ormanda kalan birisi için "fazla temiz giyimli" olan genç kadının ifadelerinin de tutarlı olmadığını düşünüyor. Savcılık, "zor durumda olan birisine yardım etmemek" iddiasıyla Gaelle T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yasalara göre, genç kadın 7 yıla kadar hapis cezası alabilir.