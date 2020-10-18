Fransa'da binlerce kişi meydanlarda başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'yi andı ve saldırıyı kınadı

Fransa'da Peygamber Muhabbet karikatürü gösterdiği için başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'yi anmak ve saldırıyı kınamak içim binlerce kişi Fransa genelinde düzenlenen gösterilere katıldı.

Başkent Paris'in merkezindeki Place de la Republique meydanında toplanan kalabalık alkışlarla "Ben öğretmenim" yazılı pankartlar taşıdı.

Paris yakınlarındaki bir okulda Cuma günü düzenlenen saldırıdan sonra aynı gün, öğretmeni öldüren Abdoulakh A isimli kişiyi vurarak öldürdü.

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılarla ilgili ayrıntı paylaşılmadı. Cinayetten kısa bir süre sonra şüphelinin dört yakın akrabası gözaltına alınmıştı. Cumartesi günü de, aralarında okuldaki bir öğrencinin babasının da bulunduğu altı kişi daha gözaltına alındı. Fransız medyası, çocuğun babasının 'radikal İslamcı bir imam' olduğunu söyledi.

Cuma gecesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının 'İslamcı bir terör saldırısı' olduğunu, öğretmenin ifade özgürlüğünü öğrettiği için öldürüldüğünü belirtti. Macron, "Kazanamayacaklar... Harekete geçeceğiz" dedi.