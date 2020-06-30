Fransa'da Bir İlk: İki Belediye Başkanlığına Türk Kökenliler Seçildi

Seçim zaferini VOA Türkçe'ye değerlendiren Metin Yavuz, "Bizim başarımız burada çok sembolik bir zafer oldu. Bir taraftan ilk kez Türk asıllı bir belediye başkanı oldum. Diğer taraftan burası 99 yıldır Komünist Parti'nin kalesi olarak biliniyordu. Üstelik PCF bu yıl da kazanıp, seneye 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Ancak biz belediyede yeni bir dönem başlattık. Bağımsız ve Valenton halkını temsil eden bir ekiple çıktık. Ve her kesimden oy almayı başardık. Bu şehrin gerçekten başka bir vizyona sahip birisini de denemesi, başka bir tecrübe şansını yakalaması önemli. Biz daha dışa açık, daha farklı, daha enerjili bir alternatif olduk" dedi.

Yaklaşık 12 yıldır politika yapan ve belediye encümenliğinden başlayan Metin Yavuz, aslen Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden. Yavuz'un ailesi ise Erzurum'dan Yozgat'a gitmiş. Valenton kentinde serbest ticaret yapan Metin Yavuz kent halkı tarafından da tanınan bir isim. Fransa ve Türkiye arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde seçim kazanan Yavuz, kampanyası boyunca bu yönde bir zorluk yaşamadıklarını söyledi.