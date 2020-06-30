Fransa'da Bir İlk: İki Belediye Başkanlığına Türk Kökenliler Seçildi

Fransa'da ikinci turu dün yapılan yerel seçimlerden iki tarihi sonuç çıktı. Yıllardır Fransa'da yaşayan ve sayıları 700 bine yaklaşan Türk toplumu içinden iki isim, ilk kez belediye başkanlıklarına seçilmeyi başardı.
Bağımsız aday Metin Yavuz, uzun süredir politika yaptığı Paris'in güneydoğu banliyösü Valenton kentinde, yüzde 52,38 oyla seçildi. Merkez sağ parti Cumhuriyetçiler’in(LR) üyesi olan Yavuz, Komünist Partili (PCF) Belediye Başkanı Laurent Perichon'u geçerek, Fransa'da seçilen ilk Türk kökenli belediye başkanı oldu.
LR’den uzun süre Paris Belediyesi'nde çeşitli görevlerde yer alan Agnes Evren de yüzde 53,53 oyla, Paris'in 15'inci bölgesinin belediye başkanı seçildi. Uzun süredir Paris'in 15'inci bölgesi belediyesinde çalışan Cumhuriyetçiler üyesi Evren, 2019 yılında yapılan AP seçimlerinde Avrupa milletvekili seçilmişti.
Yozgat'tan Paris'in banliyösü Valenton'a
Belediye Başkanı olmayı başaran Metin Yavuz, yalnızca seçilen ilk Türk kökenli belediye başkanı olmakla kalmadı; 99 yıldır Fransız Komünist Parti'nin (PCF) elinde olan, Valenton kentinde sarsıcı bir zafere imza attı.
Seçim zaferini VOA Türkçe'ye değerlendiren Metin Yavuz, "Bizim başarımız burada çok sembolik bir zafer oldu. Bir taraftan ilk kez Türk asıllı bir belediye başkanı oldum. Diğer taraftan burası 99 yıldır Komünist Parti'nin kalesi olarak biliniyordu. Üstelik PCF bu yıl da kazanıp, seneye 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Ancak biz belediyede yeni bir dönem başlattık. Bağımsız ve Valenton halkını temsil eden bir ekiple çıktık. Ve her kesimden oy almayı başardık. Bu şehrin gerçekten başka bir vizyona sahip birisini de denemesi, başka bir tecrübe şansını yakalaması önemli. Biz daha dışa açık, daha farklı, daha enerjili bir alternatif olduk" dedi.
Yaklaşık 12 yıldır politika yapan ve belediye encümenliğinden başlayan Metin Yavuz, aslen Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden. Yavuz'un ailesi ise Erzurum'dan Yozgat'a gitmiş. Valenton kentinde serbest ticaret yapan Metin Yavuz kent halkı tarafından da tanınan bir isim. Fransa ve Türkiye arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde seçim kazanan Yavuz, kampanyası boyunca bu yönde bir zorluk yaşamadıklarını söyledi.
Yavuz, "Ben hiçbir zorluk çekmedim. Gerçekten halktan çok büyük destek gördüm. Hiç 'Türk asıllı vs...' gibi bir kampanya olmadı aleyhimde. Daha çok bağımsız ve halkın tüm kesimlerini temsil eden bir ekiple yola çıktık. Valenton'da Türk seçmen fazla yok. Fransız seçmen çoğunlukta ve biz onlardan oy aldık" diye konuştu.
Politikayı seven ve uzun süredir Belediye Başkanı seçilmek için çalışan Metin Yavuz, bir önceki seçimleri kıl payı kaybetti. Bu sefer "Valenton için yeni bir ivme" sloganı ile yeniden yarışa giren Metin Yavuz, "Belediye başkanı olmak benim en büyük isteğimdi. Kenti değiştirme sözü verdim. Biz kampanyamız boyunca kent halkının gerçek sorunlarına dikkat çektik. Politik tartışmalardan uzak kaldık. Proje üzerinde çalışma yaptık. Temizlik, güvenlik, ekonomik kalkınma, şehrin gelişmesi, eğitimde daha iyi bir servis. Halkın gerçek sorunlarına ilişkin vaatlerde bulunduk ve sonunda kazandık. Bütün bunların hepsini gerçekleştirmek istiyorum. Politika uzun soluklu bir macera, ondan sonra belki başka seçenekler olur. Ama önce verdiğim sözleri tutmak istiyorum. Hatta ikinci dönem bile yeniden aday olmak isterim" dedi.