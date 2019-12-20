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Fransa'da bir polis daha sarı yelekliye şiddetten dolayı ceza aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 03:43 | Son Güncelleme

Paris Ceza Mahkemesi, sarı yeleklilerin 1 Mayıs'taki gösterisinde eylemciye tokat atan polise 4 ay tecilli hapis ve bin avro para cezası verdi

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin 1 Mayıs'ta düzenlediği eylemde göstericiye şiddet uygulayan polis, 4 ay tecilli hapis ve bin avro para cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris Ceza Mahkemesi 1 Mayıs'taki gösteride eylemciye tokat atan polisle ilgili kararını verdi.

Buna göre mahkeme, 4 ay tecilli hapis ve bin avro para cezası verdiği polisin mesleğini sürdürebilmesi için cezasının adli sicil kaydına işlenmemesini kararlaştırdı.

Polisin mahkemede hata yaptığını itiraf ettiği belirtildi.

Öte yandan söz konusu polisin eylemciye tokat attığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığından bu yana ikinci kez bir polis, eylemcilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Dün yine sarı yeleklilerin 1 Mayıs'ta düzenlediği gösteride eylemciye kaldırım taşı atan polis iki ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Polisin, geçen yıl 17 Kasım'da başlayan eylemlerde uyguladığı şiddet ülkede tartışma konusu olmuştu.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin elinin koptuğu, 23 kişinin gözünü kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Fransız polisinin son kurbanı ise Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu. Yalçın, görgü tanıklarına göre Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanmıştı.

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