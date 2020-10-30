Fransa'da bir şüpheli daha gözaltına alndı

Ağır yaralı olarak ele geçirilen zanlının adına ise terör listelerinde rastlanmadı.Fransa'nın Nice kentinde perşembe günü bir kilisede üç kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Nice-Matin gazetesinde yer alan haberde, gözaltına alınan 47 yaşındaki şüphelinin, zanlı Brahim Aouissaoui ile saldırıdan bir gün önce bağlantı kurduğundan kuşkulanıldığı belirtildi. Fransız adli makamları ise gözaltına alınan şüphelinin, 21 yaşındaki Tunuslu Aouissaoui ile ilişkisinin araştırıldığını duyurdu.

Savcıdan zanlının kimliğini açıklayan basına tepki

Terörizmle mücadelen sorumlu Başsavcı Jean-François Ricard, terör zanlısı Brahim Aouissaoui’nin kimliğinin saldırıdan kısa süre sonra basın tarafından açıklanmasına tepki gösterdi. Ricard, zanlının adının çok erken açıklanmasının olayla ilgili yürütülen soruşturmayı zora soktuğunu belirterek, bu durumun muhtemel işbirlikçilerin yakalanmasını ve olayın arka planının aydınlatılmasını engelleyebileceğini kaydetti.