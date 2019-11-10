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Fransa'da bir üniversite öğrencisi maddi sorunları nedeniyle kendini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 02:20 | Son Güncelleme

Fransa'da bir üniversite öğrencisi maddi sorunları nedeniyle kendini yaktı

PARİS (AA) - Fransa'nın Lyon kentinde, bir üniversite öğrencisi üstesinden gelemediği maddi sorunlar nedeniyle kendini yaktı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Lyon 2 Üniversitesi öğrencisinin, yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle resmi bir binanın önünde, üzerine benzin dökerek kendini yaktığı belirtildi.

Haberlerde, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, 22 yaşındakiye öğrenciye ilk müdahaleyi yaptığı, ardından öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vücudunun yüzde 90'ı yanan öğrencinin, hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edilen haberlerde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Haberlerde, devletin bu öğrenciye sınıfta kaldığı gerekçesiyle 450 avroluk burs vermeyi reddettiği bildirildi.

Öğrencinin kendini yakmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, yaşadığı sorunlar konusunda devleti suçladığı belirtilen haberlerde, gencin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François) Hollande, (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas) Sarkozy ve Avrupa Birliği'ni geleceğimiz hakkında belirsizlik yaratarak beni öldürmekle suçluyorum. (Aşırı sağcı Marine) Le Pen ve basını gereksiz korku yaratmakla da suçluyorum. Son istediğim bunun sona ermesi için arkadaşlarımızın mücadeleye devam etmesidir."

Haberlerde, öğrencinin kimliği ve uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Lyon 2 Üniversitesi Dekanı Nathalie Dompnier, basına yaptığı açıklamada, bu öğrencinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Öğrencinin de sekreterliğini yaptığı "Solidaires etudiants" adlı öğrenci sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise öğrencinin kendini yakmasından dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edilerek, devletin öğrencilere yönelik haksız uygulamalarına tepki gösterildi.

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Fransa üniversite öğrencisi

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