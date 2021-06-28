HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’da bölgesel seçimlerde Macron ve Le Pen hezimete uğradı

Fransa’da bölgesel seçimlerde Macron ve Le Pen hezimete uğradı

28.06.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin provası olan bölgesel seçimlerin ikinci turu da Macron ve Le Pen’in partileri için hezimetle sonuçlandı.

Fransa’da bölgesel seçimlerde Macron ve Le Pen hezimete uğradı

İki parti de seçimlerden eli boş dönerken, zafer merkez sağın oldu.Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi önemli bir sınav olarak görülen il ve bölge meclis seçimlerinin belirleyici olan son turu da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen için hezimetle sonuçlandı. Fransa’nın güneyindeki Marsilya ve Nice şehirlerinin bulunduğu Provence-Alpes-Cote d’Azur’dan gelen ilk sonuçlara göre, umutlarını bu bölgeye bağlayan Le Pen’in partisi, buradan da eli boş döndü. Parti, böylece seçimleri hiçbir bölgeyi kazanamadan tamamladı.

Söz konusu yerel seçimler, yaklaşık on ay sonra gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir prova niteliği taşıyordu. İddialı çıkışlarıyla bilinen Le Pen sonuçlardan, "hasımlar arasındaki doğallıktan uzak ittifakları" sorumlu tuttu. Bu sonuçlara rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını çekmeyeceğini belirten aşırı sağcı lider, gelecekte zaferler için mobilizasyonun son derece önemli olacağını ifade ederek, "Fransa’nın ihtiyacı olan değişimi birlikte gerçekleştirmek için Fransızlarla yaptığı akde sadık kalmak istediğini" vurguladı.

Seçimlerde hezimete uğrayan bir diğer parti de iktidardaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İlerleyen Cumhuriyet Partisi (LREM) oldu. Oyların yüzde 7’sini alarak seçimi gerilerde tamamlayan partinin Genel Başkanı Stanislas Guerini, sonuçları "hayalkırıklığı" olarak değerlendirdi.

Aşırı sağa karşı zafer

Sandıktan en güçlü çıkan parti ise halihazırda Fransa’daki 13 bölgeden 7’sini eline bulunduran merkez sağdaki Cumhuriyetçiler oldu. Le Pen’in iddialı olduğu Provence-Alpes-Cote d’Azur’da seçimin ikinci turunda sol seçmen, olası bir aşırı sağ zaferi engellemek için merkez sağın adayı Renaud Muselier’i destekledi. Böylece Le Pen’in partisinin adayı yüzde 42’de kalırken, Muselier oyların yüzde 57’sini alarak zaferini ilan etti.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden merkez sağın adayı Xavier Bertrand, "aşırı sağın durdurulduğunu" belirterek, "(aşırı sağı) güçlü bir biçimde geri ittiklerini" söyledi. Bertrand, bu sonuçların yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendisine umut verdiğini de kaydetti.

Aşırı sol "Boyun Eğmeyen Fransa" partisi tarafından desteklenen Sosyalistlerin de birkaç bölge daha kazanması bekleniyor.

DW,Reuters,AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Fatih Terim’den ‘taç’ tepkisi: 100 kere söyledim

Fatih Terim’den ‘taç’ tepkisi: 100 kere söyledim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Göbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşif

Göbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşif

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.