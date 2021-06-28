Fransa’da bölgesel seçimlerde Macron ve Le Pen hezimete uğradı

İki parti de seçimlerden eli boş dönerken, zafer merkez sağın oldu.Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi önemli bir sınav olarak görülen il ve bölge meclis seçimlerinin belirleyici olan son turu da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen için hezimetle sonuçlandı. Fransa’nın güneyindeki Marsilya ve Nice şehirlerinin bulunduğu Provence-Alpes-Cote d’Azur’dan gelen ilk sonuçlara göre, umutlarını bu bölgeye bağlayan Le Pen’in partisi, buradan da eli boş döndü. Parti, böylece seçimleri hiçbir bölgeyi kazanamadan tamamladı.

Söz konusu yerel seçimler, yaklaşık on ay sonra gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir prova niteliği taşıyordu. İddialı çıkışlarıyla bilinen Le Pen sonuçlardan, "hasımlar arasındaki doğallıktan uzak ittifakları" sorumlu tuttu. Bu sonuçlara rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını çekmeyeceğini belirten aşırı sağcı lider, gelecekte zaferler için mobilizasyonun son derece önemli olacağını ifade ederek, "Fransa’nın ihtiyacı olan değişimi birlikte gerçekleştirmek için Fransızlarla yaptığı akde sadık kalmak istediğini" vurguladı.

Seçimlerde hezimete uğrayan bir diğer parti de iktidardaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İlerleyen Cumhuriyet Partisi (LREM) oldu. Oyların yüzde 7’sini alarak seçimi gerilerde tamamlayan partinin Genel Başkanı Stanislas Guerini, sonuçları "hayalkırıklığı" olarak değerlendirdi.

Aşırı sağa karşı zafer

Sandıktan en güçlü çıkan parti ise halihazırda Fransa’daki 13 bölgeden 7’sini eline bulunduran merkez sağdaki Cumhuriyetçiler oldu. Le Pen’in iddialı olduğu Provence-Alpes-Cote d’Azur’da seçimin ikinci turunda sol seçmen, olası bir aşırı sağ zaferi engellemek için merkez sağın adayı Renaud Muselier’i destekledi. Böylece Le Pen’in partisinin adayı yüzde 42’de kalırken, Muselier oyların yüzde 57’sini alarak zaferini ilan etti.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden merkez sağın adayı Xavier Bertrand, "aşırı sağın durdurulduğunu" belirterek, "(aşırı sağı) güçlü bir biçimde geri ittiklerini" söyledi. Bertrand, bu sonuçların yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendisine umut verdiğini de kaydetti.

Aşırı sol "Boyun Eğmeyen Fransa" partisi tarafından desteklenen Sosyalistlerin de birkaç bölge daha kazanması bekleniyor.

DW,Reuters,AFP / SÖ,ET

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